Siebenfache Mutter bringt Fünflinge zur Welt

„System und positive Einstellung“

„Wenn Sie ein System, eine ruhige Herangehensweise und eine positive Einstellung haben - dann ist es möglich, mit einer so großen Gruppe von Kindern ein wirklich cooles Leben zu führen“, sagte die nun zwölffache Mutter. Dominika hatte ihren Ehemann Vince Clarke (55) in Großbritannien kennengelernt, also sie dort gearbeitet hatte, er arbeitet als Softwareentwickler. Später waren die beiden nach Polen gezogen und hatten sich ein Haus im Wald gebaut. „Ich möchte, dass meine Kinder in der Natur aufwachsen“, sagte sie gegenüber der britischen Zeitung Metro.