Mehr Geld soll gegen den Schulärztemangel helfen

60 Gemeinden werden vom Land versorgt

So schlimm, dass Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) selbst an den Schulen aushelfen muss (wie in der Karikatur), ist es zwar noch nicht. Aber die Personalnot ist schon so groß, dass man sich an der Landesspitze etwas einfallen lassen musste. Im Pflichtschulbereich sind zwar vor allem die Kommunen zuständig, es gibt aber 60 Gemeinden, die von Seiten des Landes schulärztlich versorgt werden. Zahlreiche weitere Gemeinden haben Interesse, können aber noch nicht betreut werden.