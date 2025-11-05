Minderheit beruft Sitzung ein und gibt Themen vor

Für Sitzung braucht es ein Drittel der Gemeinderäte

Das werfen alle Oppositionsparteien in Gars am Kamp im Bezirk Horn der regierenden ÖVP und Bürgermeister Martin Falk vor. Schon seit den vergangenen Gemeinderatswahlen liegen SPÖ, FPÖ und Liste Servus – sie nehmen jetzt zehn der 23 Sitze im Gemeinderat ein – im Clinch mit der bereits seit Jahrzehnten regierenden ÖVP. Nun hat die Minderheit nach § 45 der Gemeindeordnung eine Gemeinderatssitzung einberufen, was mit einem Drittel der Mandatare möglich ist, und die Punkte vorgegeben.