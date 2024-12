Das Parken am Tauern wird immer mehr zum Problem

An schönen Wintertagen ist bei der Parkplatzsuche in Obertauern derzeit Glück gefragt. Wintersportler, die am Tauern einen Tag Skifahren wollen und dorthin mit dem Auto anreisen, mussten zuletzt früh dran sein. Andernfalls fand man keinen Parkplatz mehr. Einzig am vergangenen Samstag gab es auf den Liftparkplätzen vormittags vereinzelt Platz. Aber nur, weil der Stau auf der Tauernautobahn viele vom Skifahren am Tauern abhielt.