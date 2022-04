Ski-Gäste parken ihre Autos zukünftig im Berg

Geht es nach den Gemeinden und den Architekten soll das neue Olympiazentrum mit einem unterirdischen Förderband an die Garage angebunden werden und so näher in die Ortsmitte rücken. Auch eine touristische Nutzung am Rande des Naturschutzgebiets Hundsfeldmoor sei denkbar. Wann genau der Baubeginn realistisch sei, will Bürgermeister Habersatter derzeit noch nicht sagen. Es seien noch einige Fragen zu klären.