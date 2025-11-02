Jetzt LIVE: Finale! Sinner vs. Auger-Aliassime

Im Finale hatte Sinner aus der Revanche für das Wiener Tennis-Finale am Samstag in Paris eine Machtdemonstration gemacht. Hatte der 24-Jährige am vergangenen Sonntag in Österreichs Bundeshauptstadt drei Sätze gegen Alexander Zverev gebraucht, fertigte er den Deutschen im Halbfinale des Pariser Masters-1000-Turniers in knapp mehr als einer Stunde mit 6:0, 6:1 ab.