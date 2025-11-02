Tagger-Ticker! Lillis Finalshow ab 8.30 Uhr LIVE

Großes Finale! Lilli Tagger bestreitet heute in Jiujiang ihr erstes WTA-Endspiel – ab 8.30 Uhr gegen Anna Blinkowa, wir berichten live (siehe Ticker unten).
Hier der Live-Ticker, quasi der Tagger-Ticker:
Es ist das erste WTA-Finale in der Karriere der 17-jährigen Osttirolerin. Im Halbfinale hatte sie gegen die als Nummer zwei gesetzte Schweizerin Viktorija Golubic ein 2:5 im dritten Satz gedreht und drei Matchbälle abgewehrt. Tagger gewann nach 2:12 Stunden 6:1, 4:6, 7:5. Im WTA-Ranking katapultiert sich Österreichs Riesentalent zumindest um 80 Plätze auf Position 155.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.