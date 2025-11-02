Tagger-Ticker! Lillis Finalshow ab 8.30 Uhr LIVE

Es ist das erste WTA-Finale in der Karriere der 17-jährigen Osttirolerin. Im Halbfinale hatte sie gegen die als Nummer zwei gesetzte Schweizerin Viktorija Golubic ein 2:5 im dritten Satz gedreht und drei Matchbälle abgewehrt. Tagger gewann nach 2:12 Stunden 6:1, 4:6, 7:5. Im WTA-Ranking katapultiert sich Österreichs Riesentalent zumindest um 80 Plätze auf Position 155.