Trotz Nebel: So schön werden die nächsten Tage!

Österreich zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner schönsten – und zugleich typisch herbstlichen – Seite: Sonne, Nebel und milde Temperaturen bestimmen das Wettergeschehen. Laut Geosphere Austria sorgt ein Hoch für ruhige und weitgehend trockene Bedingungen. Gegen Ende der Woche wird’s dann richtig neblig!
Zum Wochenstart bleibt es entlang der Alpennordseite – von Salzburg bis ins östliche Niederösterreich – noch leicht trüb, hier kann es vereinzelt regnen oder sogar kurz schneien. Weiter im Westen und Süden zeigt sich dagegen schon am Vormittag die Sonne, im Tagesverlauf wird’s überall freundlicher. Die Temperaturen: Früh zwischen 1 und 10 Grad, tagsüber bis zu 16 Grad.
Der Dienstag bringt schönes Herbstwetter: Frühnebel – aber danach strahlender Sonnenschein! Der Wind bleibt schwach. Die Temperaturen steigen von frostigen -5 bis +5 Grad in der Früh auf 11 bis angenehme 15 Grad am Nachmittag.
Zur Wochenmitte strömt mildere Luft nach Österreich. In den Tälern und Becken bleibt es oft grau – Nebel und Hochnebel halten sich hartnäckig. Wo sich die Sonne durchsetzt, wird es aber richtig angenehm. Je nach Region liegen die Höchstwerte zwischen 5 und sogar 17 Grad.
Auch am Donnerstag bleibt’s freundlich – vor allem in den Bergen und im Süden lacht die Sonne. In den Niederungen hält sich dagegen dichter Nebel. Erst am Abend zieht im Westen eine schwache Störung auf, es bleibt aber meist trocken.
Am Freitag beruhigt sich das Wetter wieder, der Wind legt sich, und es bleibt ruhig und mild. Bei Sonne sind bis zu 15 Grad möglich, im Nebel bleibt es deutlich kühler.
