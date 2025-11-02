Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Goldener Herbst

Trotz Nebel: So schön werden die nächsten Tage!

Österreich
02.11.2025 13:59
Nächste Woche zeigt sich der Herbst von seiner positiven Seite: Viel Sonnenschein, mildere ...
Nächste Woche zeigt sich der Herbst von seiner positiven Seite: Viel Sonnenschein, mildere Temperaturen und es bleibt trocken (Symbolbild).(Bild: Imre Antal)

Österreich zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner schönsten – und zugleich typisch herbstlichen – Seite: Sonne, Nebel und milde Temperaturen bestimmen das Wettergeschehen. Laut Geosphere Austria sorgt ein Hoch für ruhige und weitgehend trockene Bedingungen. Gegen Ende der Woche wird’s dann richtig neblig!

0 Kommentare

Zum Wochenstart bleibt es entlang der Alpennordseite – von Salzburg bis ins östliche Niederösterreich – noch leicht trüb, hier kann es vereinzelt regnen oder sogar kurz schneien. Weiter im Westen und Süden zeigt sich dagegen schon am Vormittag die Sonne, im Tagesverlauf wird’s überall freundlicher. Die Temperaturen: Früh zwischen 1 und 10 Grad, tagsüber bis zu 16 Grad.

Der Dienstag bringt schönes Herbstwetter: Frühnebel – aber danach strahlender Sonnenschein! Der Wind bleibt schwach. Die Temperaturen steigen von frostigen -5 bis +5 Grad in der Früh auf 11 bis angenehme 15 Grad am Nachmittag.

Zur Wochenmitte strömt mildere Luft nach Österreich. In den Tälern und Becken bleibt es oft grau – Nebel und Hochnebel halten sich hartnäckig. Wo sich die Sonne durchsetzt, wird es aber richtig angenehm. Je nach Region liegen die Höchstwerte zwischen 5 und sogar 17 Grad.

Österreich
Symbol stark bewölkt
10° / 19°
8 km/h
01:49 h
15 %
Symbol bedeckt
9° / 16°
6 km/h
01:03 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 13°
23 km/h
02:29 h
80 %
Symbol wolkenlos
6° / 13°
6 km/h
08:55 h
< 5 %
Symbol heiter
5° / 13°
14 km/h
07:07 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
6° / 13°
20 km/h
09:03 h
< 5 %
Symbol Nebel
6° / 13°
15 km/h
03:24 h
< 5 %
Symbol heiter
4° / 13°
14 km/h
08:06 h
< 5 %
Symbol wolkig
5° / 13°
9 km/h
05:06 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
5° / 11°
12 km/h
01:27 h
10 %
Wien
Symbol stark bewölkt
4° / 12°
12 km/h
02:34 h
20 %
Symbol bedeckt
8° / 14°
8 km/h
00:41 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 12°
27 km/h
03:02 h
75 %
Symbol heiter
4° / 14°
6 km/h
08:56 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 13°
11 km/h
06:46 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 13°
13 km/h
06:41 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 10°
6 km/h
04:20 h
< 5 %
Symbol wolkig
5° / 14°
12 km/h
06:03 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 9°
11 km/h
00:38 h
< 5 %
Symbol Nebel
4° / 10°
12 km/h
00:25 h
10 %
St. Pölten
Symbol wolkig
8° / 19°
12 km/h
05:15 h
10 %
Symbol bedeckt
10° / 14°
10 km/h
00:57 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 13°
26 km/h
03:12 h
75 %
Symbol wolkenlos
3° / 14°
6 km/h
09:24 h
< 5 %
Symbol heiter
4° / 14°
21 km/h
08:28 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
6° / 14°
23 km/h
09:11 h
< 5 %
Symbol wolkig
5° / 13°
17 km/h
04:07 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 13°
16 km/h
07:55 h
< 5 %
Symbol heiter
5° / 12°
8 km/h
07:09 h
< 5 %
Symbol bedeckt
5° / 12°
13 km/h
00:58 h
10 %
Eisenstadt
Symbol stark bewölkt
6° / 16°
8 km/h
03:14 h
35 %
Symbol Regen
7° / 12°
5 km/h
00:03 h
70 %
Symbol wolkig
9° / 12°
17 km/h
04:28 h
65 %
Symbol heiter
2° / 13°
5 km/h
08:32 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 12°
6 km/h
05:47 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 12°
7 km/h
08:36 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 10°
3 km/h
06:28 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 10°
6 km/h
05:52 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 7°
6 km/h
00:07 h
10 %
Symbol bedeckt
4° / 9°
6 km/h
00:47 h
15 %
Linz
Symbol wolkig
9° / 19°
5 km/h
05:53 h
15 %
Symbol stark bewölkt
8° / 19°
4 km/h
02:28 h
55 %
Symbol wolkig
9° / 14°
12 km/h
04:31 h
65 %
Symbol wolkenlos
2° / 14°
3 km/h
09:09 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 12°
4 km/h
07:25 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 11°
4 km/h
08:42 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 10°
4 km/h
03:06 h
< 5 %
Symbol Nebel
5° / 10°
4 km/h
01:00 h
< 5 %
Symbol wolkig
4° / 12°
4 km/h
04:41 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 13°
5 km/h
05:45 h
< 5 %
Graz
Symbol stark bewölkt
8° / 19°
6 km/h
03:31 h
20 %
Symbol bedeckt
8° / 16°
3 km/h
00:39 h
60 %
Symbol wolkig
8° / 13°
6 km/h
06:26 h
60 %
Symbol heiter
1° / 12°
5 km/h
09:08 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 11°
4 km/h
06:43 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 10°
4 km/h
06:45 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 10°
4 km/h
06:30 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 9°
5 km/h
02:45 h
10 %
Symbol stark bewölkt
4° / 9°
4 km/h
03:44 h
10 %
Symbol wolkig
2° / 10°
5 km/h
05:50 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
6° / 17°
6 km/h
01:26 h
40 %
Symbol Regen
8° / 13°
3 km/h
00:00 h
75 %
Symbol wolkig
7° / 11°
17 km/h
05:50 h
65 %
Symbol wolkenlos
2° / 14°
7 km/h
09:01 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 12°
6 km/h
04:05 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
2° / 12°
6 km/h
09:03 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 12°
7 km/h
07:53 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 8°
5 km/h
05:14 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 10°
6 km/h
03:00 h
15 %
Symbol Nieseln
6° / 10°
6 km/h
00:07 h
15 %
Salzburg
Symbol bedeckt
7° / 21°
18 km/h
00:33 h
45 %
Symbol Regen
8° / 12°
5 km/h
00:00 h
65 %
Symbol wolkig
6° / 11°
9 km/h
05:30 h
65 %
Symbol heiter
0° / 15°
6 km/h
08:21 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 15°
10 km/h
05:13 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 15°
18 km/h
08:54 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 13°
6 km/h
05:52 h
< 5 %
Symbol heiter
-0° / 13°
13 km/h
08:51 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-1° / 12°
8 km/h
09:08 h
10 %
Symbol heiter
5° / 11°
5 km/h
07:11 h
10 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
8° / 14°
9 km/h
00:16 h
50 %
Symbol starker Regen
10° / 10°
13 km/h
00:00 h
90 %
Symbol heiter
5° / 9°
8 km/h
06:58 h
60 %
Symbol heiter
3° / 11°
5 km/h
07:03 h
< 5 %
Symbol wolkig
5° / 12°
5 km/h
05:31 h
< 5 %
Symbol heiter
5° / 11°
5 km/h
07:49 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 12°
4 km/h
03:10 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 9°
5 km/h
05:41 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 8°
5 km/h
03:45 h
10 %
Symbol heiter
4° / 8°
7 km/h
06:40 h
< 5 %
Bregenz
Wetterdaten:

Auch am Donnerstag bleibt’s freundlich – vor allem in den Bergen und im Süden lacht die Sonne. In den Niederungen hält sich dagegen dichter Nebel. Erst am Abend zieht im Westen eine schwache Störung auf, es bleibt aber meist trocken.

Am Freitag beruhigt sich das Wetter wieder, der Wind legt sich, und es bleibt ruhig und mild. Bei Sonne sind bis zu 15 Grad möglich, im Nebel bleibt es deutlich kühler.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
164.643 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
126.442 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
116.517 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Österreich
Goldener Herbst
Trotz Nebel: So schön werden die nächsten Tage!
Explosionen in Wien
Automaten gesprengt – Blutspur führt zu Teenies
Zwei Festnahmen
Wien: Frau von „Ex“ festgehalten und vergewaltigt!
Suchaktion im Ländle
13-Jähriger nach Familienstreit davongelaufen
Krone Plus Logo
Profi klärt auf
Supermond und Sterne: So gelingt das perfekte Foto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf