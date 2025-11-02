Trotz Nebel: So schön werden die nächsten Tage!

Zum Wochenstart bleibt es entlang der Alpennordseite – von Salzburg bis ins östliche Niederösterreich – noch leicht trüb, hier kann es vereinzelt regnen oder sogar kurz schneien. Weiter im Westen und Süden zeigt sich dagegen schon am Vormittag die Sonne, im Tagesverlauf wird’s überall freundlicher. Die Temperaturen: Früh zwischen 1 und 10 Grad, tagsüber bis zu 16 Grad.