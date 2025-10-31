30 to 40 meters deep
Worker fell from highway bridge with crane
A particularly terrible incident occurred on Friday afternoon in Liesertal in Carinthia. According to initial reports, a worker and his machine fell from a highway bridge.
The work machine - presumably a crane - is said to have come to rest in a stream bed between Trebesing and Seeboden after falling some 30 to 40 meters from the A10 Tauernbahn motorway into the abyss. As the "Krone" learned, the driver is said to have still been in the machine.
Several fire departments from the Upper Carinthia region immediately rushed to the scene, but the operation has now ended. The cause of the accident is now being investigated.
The bridge construction site is considered one of the most exciting in Austria - because the 600-metre-long and 6,500-tonne bridge was recently lifted a total of six meters into the air using a spectacular and unique method. The "Krone" visited the construction site in February.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
