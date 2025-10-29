28-jährige will Wiederwahl von FIA-Boss verhindern

Überraschende Kandidatur

Die 28-jährige Villars hatte im September überraschend ihre Kandidatur angekündigt, konnte jedoch bis zum Stichtag am 24. Oktober nicht die erforderliche Liste potenzieller Vizepräsidenten aus einer offiziellen Liste von 29 Kandidaten zusammenstellen. In einer Erklärung vom 27. Oktober sagte sie, ein Pariser Gericht habe sie ermächtigt, die FIA vor einen Eilrichter zu laden, wobei die Anhörung für den 10. November angesetzt sei. Die für 12. Dezember in Usbekistan geplante Wahl soll bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache ausgesetzt werden. Villars Anwalt Robin Binsard sagte, das Gericht nehme „die schwerwiegenden demokratischen Mängel innerhalb der FIA sowie mehrere Verstöße gegen ihre Statuten und Vorschriften“ ernst.