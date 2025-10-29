Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rechtliche Schritte

28-jährige will Wiederwahl von FIA-Boss verhindern

Formel 1
29.10.2025 18:05
Laura Villars hat rechtliche Schritte eingeleitet, um gegen eine Wiederwahl des amtierenden ...
Laura Villars hat rechtliche Schritte eingeleitet, um gegen eine Wiederwahl des amtierenden FIA-Präsidenten zu kandidieren.(Bild: EPA/CYRIL ZINGARO)

Die schweizerisch-französische Rennfahrerin Laura Villars hat rechtliche Schritte eingeleitet, um gegen neue Regeln vorzugehen, die sie daran hinderten, gegen den amtierenden FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem zu kandidieren.

0 Kommentare

Die Wahl war für Dezember angesetzt, aber der Emirati Ben Sulayem wird voraussichtlich im Dezember ohne Gegenkandidaten oder -kandidatin für eine zweite Amtszeit an der Spitze des Automobil-Weltverbandes wiedergewählt werden.

FIA-Boss Mohammed Ben Sulayem
FIA-Boss Mohammed Ben Sulayem(Bild: AP/Luca Bruno)

Überraschende Kandidatur
Die 28-jährige Villars hatte im September überraschend ihre Kandidatur angekündigt, konnte jedoch bis zum Stichtag am 24. Oktober nicht die erforderliche Liste potenzieller Vizepräsidenten aus einer offiziellen Liste von 29 Kandidaten zusammenstellen. In einer Erklärung vom 27. Oktober sagte sie, ein Pariser Gericht habe sie ermächtigt, die FIA vor einen Eilrichter zu laden, wobei die Anhörung für den 10. November angesetzt sei. Die für 12. Dezember in Usbekistan geplante Wahl soll bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache ausgesetzt werden. Villars Anwalt Robin Binsard sagte, das Gericht nehme „die schwerwiegenden demokratischen Mängel innerhalb der FIA sowie mehrere Verstöße gegen ihre Statuten und Vorschriften“ ernst.

Lesen Sie auch:
Laura Villars will FIA-Präsidentin werden.
Historische Kandidatur
Wird sie die allererste FIA-Präsidentin?
19.09.2025

Wahlordnung im Juni geändert
Die FIA hatte ihre Wahlordnung erst im Juni unter der aktuellen Führung geändert. Demnach müssen Bewerber und Bewerberinnen eine Liste mit sieben Vizes aus sechs Weltregionen vorlegen – alle aus einer zuvor von der FIA genehmigten Kandidatenliste. Für Südamerika ist jedoch nur eine Person zugelassen: Fabiana Ecclestone, Ehefrau des früheren Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone. Sie unterstützt Ben Sulayems Team, wodurch laut Villars keine alternative Liste vollständig gebildet werden kann.

„Verletzung des demokratischen Prinzips“
In ihrer Klage spricht die Westschweizerin von einer „Verletzung des demokratischen Prinzips und des Vereinspluralismus“ innerhalb der FIA. Sie habe mehrfach versucht, einen „konstruktiven Dialog“ über interne Demokratie und transparente Wahlregeln zu führen, jedoch ohne Erfolg.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
174.903 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.975 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.566 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf