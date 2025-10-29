Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Serie: Kärnten per Bus

Die jugendliche Freiheit mit Moped, Zug und Bus

Kärnten
29.10.2025 05:00
Helena fährt täglich mit dem Moped zum Bahnhof.
Helena fährt täglich mit dem Moped zum Bahnhof.(Bild: Elisabeth Nachbar)

Die „Kärntner Krone“ begleitet Helena (15) auf ihrem Schulweg ins Lavanttal, auf dem das „Mama-Taxi“ nicht notwendig ist.

0 Kommentare

Einmal wieder jung sein! Schön ist es vor allem, wenn man am Land aufwächst, doch dort ist man wiederum auch oft auf das „Eltern-Taxi“ angewiesen.

Freiheit auf zwei Rädern
Für Helena aus St. Kanzian hat sich das mit dem Moped-Führerschein zumindest im Sommer erledigt. Seitdem geht es für die 15-Jährige mit dem Moped zum Nebenjob an den See und eben auch zum Bahnhof. Von Kühnsdorf aus startet ihr Zug, der sie täglich nach St. Paul im Lavanttal bringt. Dort besucht die St. Kanzianerin die Oberstufe des Stiftsgymnasiums.

Lesen Sie auch:
Heute mit Auto, ging’s früher mit dem Bus zur Schule.
Öffis in Kärnten
Entspannter und flott vom See an den Computer
28.10.2025

„Früher bin ich vom Bahnhof in Tainach-Stein gefahren, jetzt haben mich meine Eltern immer nach Kühnsdorf gebracht“, erzählt Helena. Mit dem Moped braucht sie ihr „Mama-Taxi“ nicht mehr, in knapp einer Viertelstunde ist sie am Bahnhof. Dort steigt sie in den Zug, der sie entspannt mit ihrem Schülerfreifahrtschein nach St. Paul bringt. Am neuen Bahnhof außerhalb des Ortes gibt es dann gleich mehrere Busse, die die Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium bringen.

Informationen für Öffi-Fahrer

Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 30. Oktober am Bahnhof Kühnsdorf (15 bis 20 Uhr) und am 31.10. am Unteren Hauptplatz in Völkermarkt(8 bis 14 Uhr)! 

Das Moped wird übrigens am Park&Ride-Parkplatz abgestellt. Und wenn es doch einmal regnet? Helena: „Dann holt mich zum Glück jemand ab! Und das Moped stell’ ich unter Dach.“

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
165.169 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
128.464 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
127.579 mal gelesen
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Eine Prämie als Anreiz
KAC-Goalie Dahm jagt jetzt diesen Liga-Rekord
Krone Plus Logo
Pannen am Friedhof
Falsches Grab ausgehoben: Trauernde waren schon da
Siegen Erstligisten?
ÖFB-Cup: WAC und Ried ab 19 Uhr im Einsatz
Serie: Kärnten per Bus
Die jugendliche Freiheit mit Moped, Zug und Bus
Kein konkreter Hinweis
Brandserie in Rennweg: „Jeder verdächtigt jeden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf