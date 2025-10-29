Die jugendliche Freiheit mit Moped, Zug und Bus

„Früher bin ich vom Bahnhof in Tainach-Stein gefahren, jetzt haben mich meine Eltern immer nach Kühnsdorf gebracht“, erzählt Helena. Mit dem Moped braucht sie ihr „Mama-Taxi“ nicht mehr, in knapp einer Viertelstunde ist sie am Bahnhof. Dort steigt sie in den Zug, der sie entspannt mit ihrem Schülerfreifahrtschein nach St. Paul bringt. Am neuen Bahnhof außerhalb des Ortes gibt es dann gleich mehrere Busse, die die Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium bringen.