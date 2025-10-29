Die jugendliche Freiheit mit Moped, Zug und Bus

Die „Kärntner Krone“ begleitet Helena (15) auf ihrem Schulweg ins Lavanttal, auf dem das „Mama-Taxi“ nicht notwendig ist.
Einmal wieder jung sein! Schön ist es vor allem, wenn man am Land aufwächst, doch dort ist man wiederum auch oft auf das „Eltern-Taxi“ angewiesen.
Freiheit auf zwei Rädern
Für Helena aus St. Kanzian hat sich das mit dem Moped-Führerschein zumindest im Sommer erledigt. Seitdem geht es für die 15-Jährige mit dem Moped zum Nebenjob an den See und eben auch zum Bahnhof. Von Kühnsdorf aus startet ihr Zug, der sie täglich nach St. Paul im Lavanttal bringt. Dort besucht die St. Kanzianerin die Oberstufe des Stiftsgymnasiums.
„Früher bin ich vom Bahnhof in Tainach-Stein gefahren, jetzt haben mich meine Eltern immer nach Kühnsdorf gebracht“, erzählt Helena. Mit dem Moped braucht sie ihr „Mama-Taxi“ nicht mehr, in knapp einer Viertelstunde ist sie am Bahnhof. Dort steigt sie in den Zug, der sie entspannt mit ihrem Schülerfreifahrtschein nach St. Paul bringt. Am neuen Bahnhof außerhalb des Ortes gibt es dann gleich mehrere Busse, die die Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium bringen.
Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 30. Oktober am Bahnhof Kühnsdorf (15 bis 20 Uhr) und am 31.10. am Unteren Hauptplatz in Völkermarkt(8 bis 14 Uhr)!
Das Moped wird übrigens am Park&Ride-Parkplatz abgestellt. Und wenn es doch einmal regnet? Helena: „Dann holt mich zum Glück jemand ab! Und das Moped stell’ ich unter Dach.“
