Herbert Grönemeyer comes to Vienna in February

It was the "Das ist los" tour that sent local fans into ecstasy in May 2023. Back then, Grönemeyer not only celebrated the 20th anniversary of his successful album "Mensch", but also his comeback after the pandemic. With "mittendrin - akustisch", the audience favorite now strikes a somewhat softer but no less powerful note when he presents selected highlights from his successful albums in newly arranged unplugged versions. He will bring these to the stage of the Wiener Stadthalle at a "Krone" concert on February 19.