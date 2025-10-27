"Krone" concert
Herbert Grönemeyer comes to Vienna in February
After his brilliant performance in May 2023, audience favorite Herbert Grönemeyer returns to the Wiener Stadthalle as part of his "mittendrin - akustisch" tour. Advance ticket sales for the "Krone" concert start on Wednesday at 10 a.m.
It was the "Das ist los" tour that sent local fans into ecstasy in May 2023. Back then, Grönemeyer not only celebrated the 20th anniversary of his successful album "Mensch", but also his comeback after the pandemic. With "mittendrin - akustisch", the audience favorite now strikes a somewhat softer but no less powerful note when he presents selected highlights from his successful albums in newly arranged unplugged versions. He will bring these to the stage of the Wiener Stadthalle at a "Krone" concert on February 19.
Advance sales start on Wednesday, October 29, at 10 a.m. at www.oeticket.com and www.stadthalle.com.
"Austria is an old great love of mine"
Austria is still a special place for the musician today, a place he still enjoys returning to, as he revealed to the "Krone" before his last Vienna concert. "That's not a matter of course. After 40 years, you might think it's waning a little - but it is and remains a beautiful, intimate romance," said the audience favorite. "Austria is an old great love of mine." One that is based entirely on reciprocity ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.