Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LR Mair fordert Härte

„Luftraum-Verletzungen sind völlig unakzeptabel“

Tirol
25.10.2025 12:00
(Bild: stock.adobe.com; Christof Birbaumer)

Die Tiroler Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) fordert nach den Luftraum-Verletzungen durch Drohnen in Grenznähe ein hartes Vorgehen gegen Verstöße und gemeinsame Schutzmaßnahmen.

0 Kommentare

Die Gefahr durch Drohnen rückt näher. Anfang Oktober wurde bekanntlich der Flughafen München stundenlang lahmgelegt – ein paar Flugminuten vor der Tiroler Landesgrenze. Das ruft auch Tirols Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair auf den Plan. „Der Schutz des Luftraumes und die Abwehr potenzieller Gefahren durch Drohnen sind zentrale Sicherheitsfragen, die klar geregelt werden müssen. Es ist unser gemeinsames Anliegen, auf europäischer Ebene bestmöglich vorbereitet zu sein und die sicherheitspolitischen Entwicklungen eng zu begleiten“, Mair gegenüber der „Krone“.

Wenn nötig, Drohnen abschießen
Die Luftraumüberwachung ist im Militärbefugnisgesetz geregelt, unerlaubte Verletzungen – auch durch Drohnen – können vom Bundesheer geahndet werden. Dies erlaubt natürlich auch das „gezielte Zum-Absturz-Bringen“ (wie es juristisch korrekt heißt) einer Drohne. Ganz nach dem Motto des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der nach dem „Angriff“ auf München erklärte: „Abschießen statt abwarten!“

Zitat Icon

Sicherheit kennt keine Landesgrenzen. Auch wenn die rechtliche Zuständigkeit beim Bund liegt, ist es unsere Verantwortung als Land, im engen Austausch mit den Bundesbehörden und europäischen Partnern sicherzustellen, dass Österreich bestmöglich auf die Bedrohung durch Drohnen vorbereitet ist.

ÖVP-LR Astrid Mair

Bild: Johanna Birbaumer

Zur jüngst diskutierten EU-Initiative eines sogenannten „Drohnenwalls“ erklärt die Landesrätin: „Die Verletzungen des europäischen Luftraumes sind inakzeptabel und stellen eine klare Eskalation dar. Ich fordere eine rasche Abstimmung auf EU-Ebene, um Fragen der Finanzierung, der geografischen Zuständigkeit sowie der Rollenverteilung zwischen EU und NATO zu klären.“ Das Regierungsprogramm des Bundes sieht ausdrücklich vor, dass sich Österreich aktiv am Aufbau der europäischen Verteidigungsunion (EVU) beteiligt.

Bundesheer baut endlich wieder Fähigkeiten aus
Nach Jahren der budgetären Einschränkungen wurde mit dem Aufbauplan ÖBH 2032+ der gezielte Ausbau einer modernen Luftverteidigung und Drohnenabwehr eingeleitet. „Der Aufbau neuer Fähigkeiten braucht Zeit, aber das Bundesheer verfügt bereits heute über funktionierende Systeme – von der aktiven Luftraumüberwachung mit Eurofightern bis hin zu elektronischen Drohnenabwehrsystemen für kleinere Fluggeräte“, sagt Mair.

Lesen Sie auch:
Schon bis Ende 2025 sollen die Mitgliedsstaaten laut Kommission „erhebliche Fortschritte bei der ...
Verteidigungsmaßnahme
EU plant „Drohnen-Schutzschild“ bis Ende 2026
16.10.2025
Akustische Erkennung
Forscher wollen Luftraum auf Drohnen „abhören“
21.10.2025

„Im engen Austausch mit all unseren Partnern“ 
Diese Systeme können ein Schutzobjekt im Umkreis von bis zu fünf Kilometern elektronisch sichern. „Sicherheit kennt keine Landesgrenzen. Auch wenn die rechtliche Zuständigkeit beim Bund liegt, ist es unsere Verantwortung als Land, im engen Austausch mit den Bundesbehörden und europäischen Partnern sicherzustellen, dass Österreich bestmöglich auf die Bedrohung durch Drohnen vorbereitet ist. Unser gemeinsames Ziel ist glasklar: Schutz der Bevölkerung, Wahrung der Lufthoheit und Stärkung der europäischen Sicherheit“, sagt die Tiroler Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair abschließend.

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
249.365 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.524 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
193.569 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf