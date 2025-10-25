„Luftraum-Verletzungen sind völlig unakzeptabel“

„Im engen Austausch mit all unseren Partnern“

Diese Systeme können ein Schutzobjekt im Umkreis von bis zu fünf Kilometern elektronisch sichern. „Sicherheit kennt keine Landesgrenzen. Auch wenn die rechtliche Zuständigkeit beim Bund liegt, ist es unsere Verantwortung als Land, im engen Austausch mit den Bundesbehörden und europäischen Partnern sicherzustellen, dass Österreich bestmöglich auf die Bedrohung durch Drohnen vorbereitet ist. Unser gemeinsames Ziel ist glasklar: Schutz der Bevölkerung, Wahrung der Lufthoheit und Stärkung der europäischen Sicherheit“, sagt die Tiroler Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair abschließend.