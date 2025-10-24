„Simmering ist immer noch mein Baby“

Play-off ist das Ziel

Seither zieht er als Teammanager im Hintergrund die Fäden, lotste etwa den Franzosen Luis Ducrot nach Simmering. In der Bundesliga möchte man in der zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg nach mehr als 40 Jahren diesmal in das Play-off einziehen. Die 3:5-Niederlage zum Auftakt in Wolfurt war dem krankheitsbedingten Ausfall der Stammspieler Cheng, Drexler und Monke geschuldet. Am Samstag (14 Uhr) gegen Traun und Sonntag (12 Uhr, jeweils Mollardgasse) gegen Mödling „können und wollen wir gewinnen“, so Rösler gewohnt optimistisch. FC