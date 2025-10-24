„Simmering ist immer noch mein Baby“

WAT Simmering bestreitet in der Badminton-Bundesliga am Wochenende ein Heim-Doppel. Bei den Duellen mit Traun und Mödling ist auch ein Mann in der Molardgasse zu Gast, der seit zehn Monaten bei keinem Spiel der Simmeringer war.
Er ist wieder da. Im Dezember 2024 brach Manuel Rösler nach acht Jahren als „Mister Badminton“ beim WAT Simmering seine Zelte in Wien ab, ging berufsbedingt nach Deutschland. Beim bevorstehenden Bundesliga-Doppel seines Herzensvereins aus dem elften Bezirk ist er nun zum ersten Mal seit seinem Abschied wieder n der Halle dabei.
„Auch wenn der Verein älter ist als ich, ist er nach wie vor mein Baby“, erinnert sich Rösler auch daran, dass er bei seinem Abschied vor zehn Monaten keine Rede halten konnte. „Zu emotional.“
Play-off ist das Ziel
Seither zieht er als Teammanager im Hintergrund die Fäden, lotste etwa den Franzosen Luis Ducrot nach Simmering. In der Bundesliga möchte man in der zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg nach mehr als 40 Jahren diesmal in das Play-off einziehen. Die 3:5-Niederlage zum Auftakt in Wolfurt war dem krankheitsbedingten Ausfall der Stammspieler Cheng, Drexler und Monke geschuldet. Am Samstag (14 Uhr) gegen Traun und Sonntag (12 Uhr, jeweils Mollardgasse) gegen Mödling „können und wollen wir gewinnen“, so Rösler gewohnt optimistisch. FC
