Arbeiter von 450 Kilo schwerer Platte getroffen

Horror-Unfall in Innsbruck! Ein 27-jähriger Rumäne wurde auf einer Baustelle von einer bis zu 450 Kilogramm schweren Schalungsplatte getroffen. Der Arbeiter erlitt schwere Verletzungen und musste von der Berufsfeuerwehr geborgen werden.
Der schreckliche Unfall hatte sich am Dienstag um die Mittagszeit ereignet. Gegen 11.40 Uhr war der 27-jährige Rumäne auf der Baustelle mit Schalungsarbeiten beschäftigt, als sich laut Polizei plötzlich eine rund 450 Kilogramm schwere Platte löste.
Von Feuerwehr geborgen
Der Arbeiter wurde von dem schweren Bauteil im Bereich der Brust und am Rücken getroffen. „Er erlitt dadurch schwere Verletzungen. Die Berufsfeuerwehr barg den 27-Jährigen“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Ermittlungen zur Ursache
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. „Weitere Erhebungen laufen!“
