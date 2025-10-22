Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horror auf Baustelle

Arbeiter von 450 Kilo schwerer Platte getroffen

Tirol
22.10.2025 14:25
Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.(Bild: Birbaumer Christof)

Horror-Unfall in Innsbruck! Ein 27-jähriger Rumäne wurde auf einer Baustelle von einer bis zu 450 Kilogramm schweren Schalungsplatte getroffen. Der Arbeiter erlitt schwere Verletzungen und musste von der Berufsfeuerwehr geborgen werden.

0 Kommentare

Der schreckliche Unfall hatte sich am Dienstag um die Mittagszeit ereignet. Gegen 11.40 Uhr war der 27-jährige Rumäne auf der Baustelle mit Schalungsarbeiten beschäftigt, als sich laut Polizei plötzlich eine rund 450 Kilogramm schwere Platte löste.

Von Feuerwehr geborgen
Der Arbeiter wurde von dem schweren Bauteil im Bereich der Brust und am Rücken getroffen. „Er erlitt dadurch schwere Verletzungen. Die Berufsfeuerwehr barg den 27-Jährigen“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Lesen Sie auch:
Am Hintertuxer Gletscher (Archivbild) kam es zu dem Unfall.
Blieb reglos liegen
Unglück am Gletscher: Arbeiter stürzt von Stütze
22.10.2025
Von Maschine erdrückt
Mann bei Unfall auf Bauernhof schwer verletzt
22.10.2025

Ermittlungen zur Ursache
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. „Weitere Erhebungen laufen!“

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
153.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
124.793 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
102.969 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf