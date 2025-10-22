Mann bei Unfall auf Bauernhof schwer verletzt

Am Dienstag um 16 Uhr war ein 35-jähriger Österreicher auf einem Feld in Kundl mit Verladearbeiten an einer Maisballenpresse beschäftigt. Als er um diese herumging, riss die rechte Antriebskette, worauf ein Teil dieses Gerätes, der sogenannte Bunker, nach hinten bzw. nach unten in Richtung Boden fuhr und dabei den 35-Jährigen mit dem hinteren Ende niederdrückte und einklemmte.