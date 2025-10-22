Mann bei Unfall auf Bauernhof schwer verletzt

Von einer Maisballenpresse eingeklemmt und schwer verletzt wurde am Dienstag ein 35-Jähriger in Kundl in Tirol. Ein Mitarbeiter konnte den Mann befreien, dafür war allerdings schweres Gerät nötig.
Am Dienstag um 16 Uhr war ein 35-jähriger Österreicher auf einem Feld in Kundl mit Verladearbeiten an einer Maisballenpresse beschäftigt. Als er um diese herumging, riss die rechte Antriebskette, worauf ein Teil dieses Gerätes, der sogenannte Bunker, nach hinten bzw. nach unten in Richtung Boden fuhr und dabei den 35-Jährigen mit dem hinteren Ende niederdrückte und einklemmte.
Eingeklemmten mithilfe von Traktor befreit
Der „Bunker“ konnte durch einen Mitarbeiter unter Verwendung eines Traktors ein Stück weit hochgehoben werden, um den eingeklemmten Mann zu befreien. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein verbracht.
Derzeit wird von einem technischen Gebrechen an der Presse ausgegangen. Weitere Erhebungen sind noch erforderlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.