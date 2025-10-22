Vorteilswelt
Von Maschine erdrückt

Mann bei Unfall auf Bauernhof schwer verletzt

Tirol
22.10.2025 08:00
Bei der Maisballenpresse riss eine Antriebskette.
Bei der Maisballenpresse riss eine Antriebskette.(Bild: ZOOM Tirol)

Von einer Maisballenpresse eingeklemmt und schwer verletzt wurde am Dienstag ein 35-Jähriger in Kundl in Tirol. Ein Mitarbeiter konnte den Mann befreien, dafür war allerdings schweres Gerät nötig. 

Am Dienstag um 16 Uhr war ein 35-jähriger Österreicher auf einem Feld in Kundl mit Verladearbeiten an einer Maisballenpresse beschäftigt. Als er um diese herumging, riss die rechte Antriebskette, worauf ein Teil dieses Gerätes, der sogenannte Bunker, nach hinten bzw. nach unten in Richtung Boden fuhr und dabei den 35-Jährigen mit dem hinteren Ende niederdrückte und einklemmte.

Eingeklemmten mithilfe von Traktor befreit
Der „Bunker“ konnte durch einen Mitarbeiter unter Verwendung eines Traktors ein Stück weit hochgehoben werden, um den eingeklemmten Mann zu befreien. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt und wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein verbracht.

Derzeit wird von einem technischen Gebrechen an der Presse ausgegangen. Weitere Erhebungen sind noch erforderlich.

Tirol

