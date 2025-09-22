Marika Lichter: „Ich verdanke diesem Format viel“

Wie war die Chemie zwischen Ihnen und Andy Kainz und wie hat sich das Miteinander über die Wochen hinweg entwickelt?

Ich hatte mit dem italienischen Profitänzer Ilario Parise begonnen zu trainieren. Der hat sich dann schon in der zweiten Woche beim Vorstellungsdreh für die Profitänzer verletzt und ist ausgefallen. Da war ich sehr traurig, denn für mich war das Kapitel eigentlich zu Ende. Dann habe ich ein paar Tage mit dem damaligen Chefchoreografen Ferdinando Chefalo trainiert, aber das war ja auch nicht für länger gedacht. Und dann kam Andy Kainz! Seine Frau Kelly war schon bei den Profis dabei und hat mit Mat Schuh getanzt und ihn hatte der ORF nicht genommen, weil er angeblich zu klein war. Von wegen! Er war der Größte – für mich zumindest. Es war nicht leicht für ihn, denn Ilario saß mit seinem Gipsbein bei den Proben und Andy musste seine Choreografie mit mir tanzen. Die hatte ich schon ein paar Tage lang geübt. Es war der Cha-Cha-Cha und dann auch ein wenig Quickstep. Andy war mein großes Glück, denn er wollte einfach, dass ich das lerne und hat nicht aufgegeben. Und ich wollte das auch. Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, er der Kärntner und ich, die ich Kärnten liebe.