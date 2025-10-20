Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Coup in Paris

Wie gut sind die steirischen Schätze gesichert?

Steiermark
20.10.2025 11:25
Der Strettweger Wagen im Archäologiemuseum in Eggenberg
Der Strettweger Wagen im Archäologiemuseum in Eggenberg(Bild: Jauschowetz Christian)

Nur vier Minuten dauerte der spektakuläre Einbruch in den Pariser Louvre. Der Wert der erbeuteten Juwelen – unvorstellbar. Der Coup wirft die Frage auf: Wie gut sind eigentlich die Schätze der steirischen Museen und Archive geschützt? Die „Krone“ hat nachgefragt.

0 Kommentare

Der Kultwagen von Strettweg, der steirische Herzoghut, Bilder von Brueghel oder Schiele, der Landschadenbundbecher oder die Admonter Madonna. Auch in den steirischen Museen werden so manch wertvolle Schätze gehütet und ausgestellt. Und natürlich will das Universalmuseum Joanneum (UMJ) als Hüter dieser Schätze, keine Details zu deren Schutz veröffentlichen. Doch einige Informationen dazu gab man der „Krone“ dennoch: „Unsere Sicherheits- und Überwachungssysteme entsprechen modernsten Standards und werden laufend überprüft und weiterentwickelt“, sagt UMJ-Sprecherin Daniela Teuschler.

Sollte diese Überwachungstechnologie für eine Wartung abgestellt werden müssen, werde „im Einzelfall entschieden, ob eine technische Ersatzanlage aktiviert oder die Überwachung durch qualifizierte Sicherheitskräfte übernommen wird, um jederzeit den vollen Schutz sicherzustellen“.

Überwachung, Personal, Alarm-App
Neben diesen Technologien und einer umfassenden Raumüberwachung, gibt es zudem Wachpersonal und auch eine interne Alarmierungs-App, die im Falle des Falles bei der Koordination hilft: „Das Universalmuseum Joanneum ist mit seiner Stabsstelle Sicherheit bestens gerüstet. Für die übergreifende Koordination und das Krisenmanagement ist ein Krisenstab eingerichtet, der bei sicherheitsrelevanten Vorfällen unverzüglich aktiviert werden kann.“

Besonders wertvolle oder kulturell bedeutsame Objekte – wie etwa der Kultwagen oder der Bischofshut – werden „zusätzlich mit speziellen Sicherheitseinrichtungen“ geschützt, erklärt Teuschler. Details dazu will man freilich nicht preisgeben.

Lesen Sie auch:
Der Millionencoup im Louvre dauerte nur wenige Minuten und dürfte minutiös geplant worden sein. ...
Video veröffentlicht
So gelang der Bande der Millionencoup im Louvre
19.10.2025
„Unschätzbarer Wert“
Das sind die gestohlenen Juwelen aus dem Louvre
20.10.2025
Ärger in Flavia Solva
„Dreist“: Räuber schlugen auf Ausgrabungsfeld zu
19.07.2024

In den vergangenen Jahren kam es in der Steiermark diesbezüglich nur zu einem Zwischenfall – bei Grabungen in der Römersiedlung Flavia Solva verschafften sich 2024 unbekannte Täter Zugang zum Gelände und nahmen Grabungen vor. Es darf davon ausgegangen werden, dass dabei auch Münzen und andere antike Stücke gefunden und gestohlen wurden. Sie sind bis heute verschwunden.

Grabungen in Flavia Solva
Grabungen in Flavia Solva(Bild: UMJ/Schwartz)

Auch Landesarchiv „bestens geschützt“
Wertvolle Schätze hütet auch das Steiermärkische Landesarchiv in Graz. „Bei uns gibt es eine Zutrittskontrolle und jeder, der in den Lesesaal will, muss die Taschen abgeben“, sagt Leiter Gernot Peter Obersteiner. Die Lesesäle werden videoüberwacht und über Nacht wird das gesamte Objekt via Alarmanlage geschützt. 

Zudem sagt Obersteiner: „Die wichtigsten Sammlungsstücke, wie etwa die Georgenberger Handfeste, sind zusätzlich geschützt.“ Diese werden nur in Ausnahmefällen und unter Bewachung aus dem Tresor geholt. „Um sie trotzdem für die Forschung zugänglich zu machen, haben wir sie hochauflösend digitalisiert. Damit sind sie zugänglich, ohne sie aus dem Tresor holen zu müssen.“

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
91.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
84.527 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt
75.971 mal gelesen
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf