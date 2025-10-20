Wie gut sind die steirischen Schätze gesichert?

Der Kultwagen von Strettweg, der steirische Herzoghut, Bilder von Brueghel oder Schiele, der Landschadenbundbecher oder die Admonter Madonna. Auch in den steirischen Museen werden so manch wertvolle Schätze gehütet und ausgestellt. Und natürlich will das Universalmuseum Joanneum (UMJ) als Hüter dieser Schätze, keine Details zu deren Schutz veröffentlichen. Doch einige Informationen dazu gab man der „Krone“ dennoch: „Unsere Sicherheits- und Überwachungssysteme entsprechen modernsten Standards und werden laufend überprüft und weiterentwickelt“, sagt UMJ-Sprecherin Daniela Teuschler.