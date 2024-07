„Dreist“: Räuber schlugen auf Ausgrabungsfeld zu

Seit 9. Juli läuft eine Lehrgrabung der Universität Graz, die vom Universalmuseum Joanneum durchgeführt wird, am Gelände in Flavia Solva (Gemeinde Wagna). Am Donnerstag gegen 15 Uhr wurde das denkmalgeschützte Grabungsfeld von den rund zehn an der Forschung beteiligten Personen verlassen. Als sie am Freitag gegen 6.30 Uhr wieder weitergraben wollten, entdeckten sie die fast zwei Dutzend Löcher. „Das sind typische Löcher, wie sie von Sondengehern hinterlassen werden“, sagte Porod im Gespräch mit der APA.