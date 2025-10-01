Motorradfahrer (51) krachte in Tirol in Wohnmobil

Einen schlimmen Ausgang nahm am Mittwoch ein Motorradausflug eines 51-jährigen Deutschen in Tirol. Der Mann krachte auf der viel befahrenen Fernpassstraße in ein entgegenkommendes Wohnmobil und erlitt dabei schwere Verletzungen.
Zum schweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr. „Der Motorradfahrer aus Deutschland, der auf der Fernpassstraße in Richtung Reutte unterwegs war, prallte bei Heiterwang mit einem Wohnmobil zusammen“, heißt es seitens der Polizei. Warum der Biker auf die Gegenfahrbahn geraten war, war vorerst noch unklar.
Unfall forderte zwei Verletzte
Der 51-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau in Bayern geflogen werden. Seine Mitfahrerin wurde ebenfalls erheblich verletzt. „Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Reutte gebracht“, so die Exekutive. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.
Straße rund zwei Stunden gesperrt
Die Fernpassstraße musste im Bereich des Unfalls komplett gesperrt werden. Ein Stau in beide Richtungen war natürlich die Folge. Erst nach rund zwei Stunden konnte die Sperre gegen 17 Uhr wieder aufgehoben werden.
