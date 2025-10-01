Motorradfahrer (51) krachte in Tirol in Wohnmobil

Unfall forderte zwei Verletzte

Der 51-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau in Bayern geflogen werden. Seine Mitfahrerin wurde ebenfalls erheblich verletzt. „Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Reutte gebracht“, so die Exekutive. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.