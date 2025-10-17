Salzburg Frauen holen vor Pause 2:1-Sieg

Die Salzburg Frauen holen den dritten Sieg in Serie. Zum Start der Rückrunde gab es unter Flutlicht gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen ein 2:1. Jetzt wartet die Länderspielpause.
Mit 13 Punkten und Platz fünf haben die Red Bull Salzburg Frauen die Hinrunde der Bundesliga beendet. Freitag startete unter Flutlicht in der Akademie in Liefering gegen Blau-Weiß Linz die Rückrunde. Wie schon im Hinspiel (2:0-Sieg) gewannen die Salzburgerinnen.
Gegen das Schlusslicht reichte es für ein 2:1 und den dritten Sieg in Serie. Wie schon im August traf Ex-Linzerin Theresa D’Angelo. Den Goldtreffer erzielte Greta Spinn per Kopf. „Auf den dritten Sieg sind wir sehr stolz, es hätten mehr Tore werden können“, sagte Trainer Dusan Pavlovic.
Nun geht es für viele Damen zu diversen Nationalteams, wartet die Länderspielpause. „Wir haben drei Tage frei und im Training eine kleinere Gruppe“, freut sich Pavlovic.
ADMIRAL Frauen Bundesliga: Red Bull Salzburg – Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen 2:1 (1:1). Tore: T. D’Angelo (10.), G. Spinn (75.); Sachs (35.). – Red Bull Salzburg (4-1-3-2): Ritter; L. Spinn, Hamzic, Schirmbrand, Illinger; Orkic (46. Gierzinger); G. Spinn (81. Lutz), T. D’Angelo (67. Grünwald), Grabovac; Kobler (46. Krassnig), Crnoja (67. Schimm). – Akademie Liefering, Zechner.
