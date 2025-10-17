Salzburg Frauen holen vor Pause 2:1-Sieg

Mit 13 Punkten und Platz fünf haben die Red Bull Salzburg Frauen die Hinrunde der Bundesliga beendet. Freitag startete unter Flutlicht in der Akademie in Liefering gegen Blau-Weiß Linz die Rückrunde. Wie schon im Hinspiel (2:0-Sieg) gewannen die Salzburgerinnen.

Gegen das Schlusslicht reichte es für ein 2:1 und den dritten Sieg in Serie. Wie schon im August traf Ex-Linzerin Theresa D’Angelo. Den Goldtreffer erzielte Greta Spinn per Kopf. „Auf den dritten Sieg sind wir sehr stolz, es hätten mehr Tore werden können“, sagte Trainer Dusan Pavlovic.