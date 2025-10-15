PENNY & foodora erweitern Liefergebiet

Wenn Hilfe gebraucht wird, sind sie zur Stelle: die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Wiener Neustadt. Für ihren unermüdlichen Einsatz sagten PENNY und foodora nun Danke – und feierten dabei den Start ihres neuen Lieferangebots in der Region mit einer besonderen Geste.
Anlass für die Aktion war der Lieferstart von PENNY und foodora in Wiener Neustadt. Als Zeichen der Anerkennung überreichten die beiden Partner dem Team des Roten Kreuzes einen 200-Euro-Gutschein – als Beitrag für das nächste Mannschaftsfest oder eine wohlverdiente Stärkung nach einem langen Einsatz.
„Unsere Partnerschaft mit dem Roten Kreuz ist ein Herzensprojekt, das wir mit jeder Aktion weiter mit Leben füllen“, betont Niko Karras, Geschäftsführer PENNY Österreich. Gemeinsam wolle man jenen danken, die „immer für andere da sind“.
Expansion eines Erfolgsprojektes
Mit dem Lieferstart in Wiener Neustadt, Baden, Tulln und Eisenstadt erweitern PENNY und foodora seit 1. Oktober ihr Angebot. Bald soll auch Wels folgen. Kunden können nun in immer mehr Regionen ihre PENNY-Produkte bequem per App bestellen – und das in rund 30 Minuten direkt vor die Haustür.
Doch der Erfolg wird nicht nur gefeiert, sondern auch geteilt: Zum Start spenden PENNY und foodora in jeder neuen Stadt 200 Euro an das Rote Kreuz oder die Freiwillige Feuerwehr, um den regionalen Zusammenhalt zu stärken. Seit Beginn der Kooperation im Mai 2024 wurden bereits über 250.000 Bestellungen abgewickelt. Damit wächst die digitale Nahversorgung weit über die Grenzen urbaner Räume hinaus. Ziel sei es, ein modernes und sozial verankertes Versorgungsmodell zu schaffen – eines, das Menschen in ganz Österreich den Alltag erleichtert.