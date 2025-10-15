PENNY & foodora erweitern Liefergebiet

Doch der Erfolg wird nicht nur gefeiert, sondern auch geteilt: Zum Start spenden PENNY und foodora in jeder neuen Stadt 200 Euro an das Rote Kreuz oder die Freiwillige Feuerwehr, um den regionalen Zusammenhalt zu stärken. Seit Beginn der Kooperation im Mai 2024 wurden bereits über 250.000 Bestellungen abgewickelt. Damit wächst die digitale Nahversorgung weit über die Grenzen urbaner Räume hinaus. Ziel sei es, ein modernes und sozial verankertes Versorgungsmodell zu schaffen – eines, das Menschen in ganz Österreich den Alltag erleichtert.