Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lieferstart in NÖ

PENNY & foodora erweitern Liefergebiet

PENNY
15.10.2025 14:22
Promotion
PENNY x foodora Übergabe in Wr. Neustadt
PENNY x foodora Übergabe in Wr. Neustadt(Bild: ©Lisa Lang / foodora)

Wenn Hilfe gebraucht wird, sind sie zur Stelle: die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Wiener Neustadt. Für ihren unermüdlichen Einsatz sagten PENNY und foodora nun Danke – und feierten dabei den Start ihres neuen Lieferangebots in der Region mit einer besonderen Geste.

Anlass für die Aktion war der Lieferstart von PENNY und foodora in Wiener Neustadt. Als Zeichen der Anerkennung überreichten die beiden Partner dem Team des Roten Kreuzes einen 200-Euro-Gutschein – als Beitrag für das nächste Mannschaftsfest oder eine wohlverdiente Stärkung nach einem langen Einsatz.

„Unsere Partnerschaft mit dem Roten Kreuz ist ein Herzensprojekt, das wir mit jeder Aktion weiter mit Leben füllen“, betont Niko Karras, Geschäftsführer PENNY Österreich. Gemeinsam wolle man jenen danken, die „immer für andere da sind“.

Expansion eines Erfolgsprojektes
Mit dem Lieferstart in Wiener Neustadt, Baden, Tulln und Eisenstadt erweitern PENNY und foodora seit 1. Oktober ihr Angebot. Bald soll auch Wels folgen. Kunden können nun in immer mehr Regionen ihre PENNY-Produkte bequem per App bestellen – und das in rund 30 Minuten direkt vor die Haustür.

Lesen Sie auch:
Ganz einfach Pfand zurückbringen und Pfand-Sammelpass befüllen.
Digitaler Pfandpass
PENNY belohnt Flaschenrückgabe mit Rabatt
09.10.2025 · Promotion

Doch der Erfolg wird nicht nur gefeiert, sondern auch geteilt: Zum Start spenden PENNY und foodora in jeder neuen Stadt 200 Euro an das Rote Kreuz oder die Freiwillige Feuerwehr, um den regionalen Zusammenhalt zu stärken. Seit Beginn der Kooperation im Mai 2024 wurden bereits über 250.000 Bestellungen abgewickelt. Damit wächst die digitale Nahversorgung weit über die Grenzen urbaner Räume hinaus. Ziel sei es, ein modernes und sozial verankertes Versorgungsmodell zu schaffen – eines, das Menschen in ganz Österreich den Alltag erleichtert.

Porträt von Promotion
Promotion
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.022 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
213.257 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.339 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
Mehr PENNY
Lieferstart in NÖ
PENNY & foodora erweitern Liefergebiet
Digitaler Pfandpass
PENNY belohnt Flaschenrückgabe mit Rabatt
PENNY startet durch!
Fünf PENNY-Filialen im neuen Glanz
Diskonter auf Rädern
Lebensmittel bequem nach Hause geliefert
81. Filiale in Wien
PENNY eröffnet neue Filiale in Simmering
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf