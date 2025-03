Team von „Neo Nuggets“ „hackelt wie wahnsinnig“

„Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass über 100.000 Leute ,Pulled Pork’ sehen wollten. Jetzt müssen wir den zweiten Teil drehen, noch bevor es wieder auf Tour geht. Relaxen ist da nicht drin“, so das Duo Paul Pizzera und Otto Jaus am Set der Kinokomödie „Neo Nuggets“. Mit Blut beschmiert drehen sie beim „Krone“-Besuch gerade Szenen in einem Wiener Krankenhaus.