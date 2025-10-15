Tatort Keplerplatz: Trio prügelt auf Mann (25) ein

Nächster Vorfall beim Wiener Keplerplatz: Am Dienstagnachmittag kam es dort zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung von vier Männern, die in weiterer Folge in Tätlichkeiten mündete. Drei der Beteiligten schlugen dabei auf ihren unterlegenen Kontrahenten ein – auch ein Messer war im Spiel.
Gegen 15 Uhr kam es zu den Streitigkeiten. Die drei Männer sollen Polizeiangaben zufolge den 25-Jährigen zunächst angepöbelt haben – vermutet wird, dass sich die Vier bereits kannten.
Wollte Platz nicht verlassen – Faustschläge
In weiterer Folge sollen sie ihn aufgefordert haben, den Platz zu verlassen. Der Mann weigerte sich jedoch – daraufhin flogen die Fäuste. Einer der Männer zog im Zuge der Prügelei offenbar auch ein Messer, denn das Opfer trug auch eine Schnittverletzung an der Hand davon.
Danach ließ das Trio von ihrem Opfer ab und flüchtete. Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg, die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.