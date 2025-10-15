Tatort Keplerplatz: Trio prügelt auf Mann (25) ein

Gegen 15 Uhr kam es zu den Streitigkeiten. Die drei Männer sollen Polizeiangaben zufolge den 25-Jährigen zunächst angepöbelt haben – vermutet wird, dass sich die Vier bereits kannten.

Wollte Platz nicht verlassen – Faustschläge

In weiterer Folge sollen sie ihn aufgefordert haben, den Platz zu verlassen. Der Mann weigerte sich jedoch – daraufhin flogen die Fäuste. Einer der Männer zog im Zuge der Prügelei offenbar auch ein Messer, denn das Opfer trug auch eine Schnittverletzung an der Hand davon.