Auch Messer im Spiel

Tatort Keplerplatz: Trio prügelt auf Mann (25) ein

Wien
15.10.2025 12:26
Der Wiener Keplerplatz – hier und in der näheren Umgebung gilt eine Waffenverbotszone.
Der Wiener Keplerplatz – hier und in der näheren Umgebung gilt eine Waffenverbotszone.(Bild: Andi Schiel)

Nächster Vorfall beim Wiener Keplerplatz: Am Dienstagnachmittag kam es dort zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung von vier Männern, die in weiterer Folge in Tätlichkeiten mündete. Drei der Beteiligten schlugen dabei auf ihren unterlegenen Kontrahenten ein – auch ein Messer war im Spiel.

Gegen 15 Uhr kam es zu den Streitigkeiten. Die drei Männer sollen Polizeiangaben zufolge den 25-Jährigen zunächst angepöbelt haben – vermutet wird, dass sich die Vier bereits kannten.

Wollte Platz nicht verlassen – Faustschläge
In weiterer Folge sollen sie ihn aufgefordert haben, den Platz zu verlassen. Der Mann weigerte sich jedoch – daraufhin flogen die Fäuste. Einer der Männer zog im Zuge der Prügelei offenbar auch ein Messer, denn das Opfer trug auch eine Schnittverletzung an der Hand davon.

Danach ließ das Trio von ihrem Opfer ab und flüchtete. Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg, die Ermittlungen laufen.

