Model Brooks Nader ließ in New York Busen blitzen

Model Brooks Nader hat in New York für ein wahres Blitzlichtgewitter gesorgt. Denn dieses Outfit überließ wirklich nur noch wenig der Fantasie ...
Im Sommer sorgte Brooks Nader mit ihrem Perioden-Unfall für Schlagzeilen, jetzt war es ihr hottes Outfit, das die Kameras in New York glühen ließ. Denn die Model-Schönheit, die auch schon auf der Hochzeit von Jeff Bezos mit seiner Lauren für einen Wow-Moment sorgte, enthüllte auf dem Weg zu einem Talkshow-Auftritt fast alles.
Ohne BH, aber mit Nippelpickerln
Die 28-Jährige, die seit Kurzem mit ihrer eigenen Reality-Show „Thy Nader“ auch auf den Spuren der Kardashians wandelt, hatte sich für ihren Besuch im TV-Studio für einen ultrakurzen, schwarzen Minirock und einem Longblazer entschieden.
Hingucker war allerdings das schwarze Rollkragen-Shirt, das nahezu transparent war! Und darunter trug Nader keinen BH, sondern lediglich zwei Nippelpickerln, die verhinderten, dass die pikantesten Stellen beim Posieren vor den Kameras der Paparazzi entblößt wurden.
Heiße Liebes-Gerüchte
In den vergangenen Wochen sorgte die „Sports Illustrated“-Bikini-Schönheit aber nicht nur mit ihren zumeist recht freizügigen Looks für Schlagzeilen, sondern auch mit ihrem Liebesleben. Denn wie gemunkelt wurde, bandelte Nader gleich mit zwei Tennisstars während der US-Open an: mit dem Italiener Jannik Sinner (24) und dem Spanier Carlos Alcaraz (22).
Auf die Gerüchte angesprochen, erklärte Nader kürzlich in einer Talkshow: „Ich würde nur sagen, eine Dame küsst niemals und erzählt davon – vor allem nicht zweimal, das ist einfach nicht nett.“ Und außerdem sei Dating heutzutage ohnehin ein „vager“ Begriff, schmunzelte sie.
