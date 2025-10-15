Model Brooks Nader ließ in New York Busen blitzen

Im Sommer sorgte Brooks Nader mit ihrem Perioden-Unfall für Schlagzeilen, jetzt war es ihr hottes Outfit, das die Kameras in New York glühen ließ. Denn die Model-Schönheit, die auch schon auf der Hochzeit von Jeff Bezos mit seiner Lauren für einen Wow-Moment sorgte, enthüllte auf dem Weg zu einem Talkshow-Auftritt fast alles.