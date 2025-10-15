Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sexy „Oben-ohne“-Look

Model Brooks Nader ließ in New York Busen blitzen

Star-Style
15.10.2025 12:11
Brooks Nader heizte mit ihrem Outfit den Paparazzi in New York ein.
Brooks Nader heizte mit ihrem Outfit den Paparazzi in New York ein.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Model Brooks Nader hat in New York für ein wahres Blitzlichtgewitter gesorgt. Denn dieses Outfit überließ wirklich nur noch wenig der Fantasie ...

0 Kommentare

Im Sommer sorgte Brooks Nader mit ihrem Perioden-Unfall für Schlagzeilen, jetzt war es ihr hottes Outfit, das die Kameras in New York glühen ließ. Denn die Model-Schönheit, die auch schon auf der Hochzeit von Jeff Bezos mit seiner Lauren für einen Wow-Moment sorgte, enthüllte auf dem Weg zu einem Talkshow-Auftritt fast alles.

Ohne BH, aber mit Nippelpickerln
Die 28-Jährige, die seit Kurzem mit ihrer eigenen Reality-Show „Thy Nader“ auch auf den Spuren der Kardashians wandelt, hatte sich für ihren Besuch im TV-Studio für einen ultrakurzen, schwarzen Minirock und einem Longblazer entschieden. 

(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hingucker war allerdings das schwarze Rollkragen-Shirt, das nahezu transparent war! Und darunter trug Nader keinen BH, sondern lediglich zwei Nippelpickerln, die verhinderten, dass die pikantesten Stellen beim Posieren vor den Kameras der Paparazzi entblößt wurden.

Heiße Liebes-Gerüchte 
In den vergangenen Wochen sorgte die „Sports Illustrated“-Bikini-Schönheit aber nicht nur mit ihren zumeist recht freizügigen Looks für Schlagzeilen, sondern auch mit ihrem Liebesleben. Denn wie gemunkelt wurde, bandelte Nader gleich mit zwei Tennisstars während der US-Open an: mit dem Italiener Jannik Sinner (24) und dem Spanier Carlos Alcaraz (22). 

Lesen Sie auch:
Brooks Nader zeigte nach dem Glamour-Auftritt bei der Bezos-Hochzeit am Wochenende ein ...
Wird dafür gefeiert
Brooks Nader zeigt Perioden-Unfall in Wimbledon
07.07.2025
Dekolleté mit Tücken
Brooks Nader mit Fashion-Malheur am Red Carpet
17.07.2025

Auf die Gerüchte angesprochen, erklärte Nader kürzlich in einer Talkshow: „Ich würde nur sagen, eine Dame küsst niemals und erzählt davon – vor allem nicht zweimal, das ist einfach nicht nett.“ Und außerdem sei Dating heutzutage ohnehin ein „vager“ Begriff, schmunzelte sie.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.011 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
211.304 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.213 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Star-Style
Sexy „Oben-ohne“-Look
Model Brooks Nader ließ in New York Busen blitzen
Plötzlichen Tod!
„Rockstar der Schuhmode“ Cesare Paciotti gestorben
Royale Herbst-Looks
Kate, Máxima und Mary begeistern mit Eleganz
Mega-Dekolleté!
Heidi Klum gönnt „Hans und Franz“ etwas Frischluft
In Jeans bei Chanel
Charlotte Casiraghi punktet mit royaler Lässigkeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf