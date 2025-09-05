Niederösterreichs große Feuerwehr-Challenge

Im Rahmen der Radio NÖ-Feuerwehr-Challenge vergeben der ORF und die Kronen Zeitung im März 2026 an niederösterreichische Feuerwehren drei Feuerwehr-Fest-Pakete. In Summe hat jedes dieser Pakete einen Wert von 10.000 Euro. Neben einer Radio-NÖ-Disco samt DJ beinhaltet es auch ein Präsentations-Paket in der „Krone“ sowie 5000 Euro fürs Festzelt.