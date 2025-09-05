Vorteilswelt
Niederösterreichs große Feuerwehr-Challenge

Niederösterreich
05.09.2025 16:58
Eine Aktion ganz im Zeichen der niederösterreichischen Feuerwehren!
Eine Aktion ganz im Zeichen der niederösterreichischen Feuerwehren!(Bild: P. Huber)

 

Sie stehen immer bereit: die mehr als 105.000 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Niederösterreich. Nun können die Freiwilligen aus dem weiten Land auch gewinnen.

Im Rahmen der Radio NÖ-Feuerwehr-Challenge vergeben der ORF und die Kronen Zeitung im März 2026 an niederösterreichische Feuerwehren drei Feuerwehr-Fest-Pakete. In Summe hat jedes dieser Pakete einen Wert von 10.000 Euro. Neben einer Radio-NÖ-Disco samt DJ beinhaltet es auch ein Präsentations-Paket in der „Krone“ sowie 5000 Euro fürs Festzelt.

Einreichungen sind bis 9. Februar 2026 möglich, ab März wird dann online abgestimmt.

Alle Informationen und alle Details zu den Teilnahmebedingungen unter: noe.ORF.at/feuerwehr

