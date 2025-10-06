Startschuss für die große Feuerwehr-Challenge!

Bei dieser Challenge können sich jene messen, die sich sonst 24 Stunden sieben Tage die Woche über das ganze Jahr hindurch großen Herausforderungen wie Bränden, Unfällen oder Naturkatastrophen stellen. Die „Krone NÖ“ und der ORF NÖ rufen gemeinsam die 105.000 Mitglieder in den rund 1700 Feuerwehren zur großen Challenge auf. Mit dabei wird auch die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau im Waldviertler Bezirk Zwettl sein, die bereits den „Ansturm“ probte (siehe Titelbild).