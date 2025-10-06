Vorteilswelt
Mitmachen lohnt sich

Startschuss für die große Feuerwehr-Challenge!

Niederösterreich
06.10.2025 06:00
Kreative Ideen: Die Kameraden von der Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau im Bezirk Zwettl probten ...
Kreative Ideen: Die Kameraden von der Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau im Bezirk Zwettl probten bereits den „Ansturm“.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)

Auf die Plätze, fertig, los: Ab sofort sind die kreativsten Feuerwehren des Landes gefragt. Es warten tolle Preise auf die besten Einsendungen. Also: Mitmachen lohnt sich!

0 Kommentare

Bei dieser Challenge können sich jene messen, die sich sonst 24 Stunden sieben Tage die Woche über das ganze Jahr hindurch großen Herausforderungen wie Bränden, Unfällen oder Naturkatastrophen stellen. Die „Krone NÖ“ und der ORF NÖ rufen gemeinsam die 105.000 Mitglieder in den rund 1700 Feuerwehren zur großen Challenge auf. Mit dabei wird auch die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau im Waldviertler Bezirk Zwettl sein, die bereits den „Ansturm“ probte (siehe Titelbild).

Mit welchen kreativen Ideen die Wehr eines der drei „Fest-Pakete“ im Wert von 10.000 Euro gewinnen will, verraten die Waldviertler Florianis bis zur baldigen Abgabe der geforderten Inhalte aber noch nicht. Jedes Siegerpaket beinhaltet eine Radio-NÖ-Disco samt DJ, ein Präsentationspaket in der „Krone“ und 5000 Euro für das Festzelt.

So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen:

  • Einsatz-Beschreibung: Warum hat er euch bewegt? Was war dramatisch, lustig, fordernd? Lasst es uns wissen!
  • Fotos: Wir benötigen Bildmaterial von Eurer Feuerwehr – von der Gruppe, dem Kommando, vom beschriebenen Einsatz.
  • Video: Für die Königsdisziplin der Challenge ist ein höchstens eine Minute langes Video im Querformat erforderlich, in dem eure Feuerwehr vorgestellt wird. Doch damit nicht genug: Der Text muss sich reimen!

Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.

Mehr Details zur Challenge: krone.at/feuerwehrnoe.ORF.at/feuerwehr

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
