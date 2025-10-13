Verkehrsunfall: Zwei Männer kollidierten mit Pferd

Und auch ein unmittelbar hinter im fahrender Mann (50) konnte nicht mehr bremsen. Der Mann war ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg. Die Stute und beide Männer erlitten schwere Verletzungen. Das Pferd wurde vom Besitzer eingefangen und tierärztlich versorgt und auch die Lenker wurden von den Rettungskräften in das LKH Wolfsberg gebracht. Beide Fahrzeugen wurden schwer beschädigt und mussten weggeräumt werden.