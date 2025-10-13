Verkehrsunfall: Zwei Männer kollidierten mit Pferd

In den frühen Morgenstunden (4 Uhr) am Montag kollidierten zwei Autofahrer mit einem Pferd, das auf die Straße gekommen war. Der Unfall mit dem Tier ereignete sich auf der St. Pauler Landesstraße.
Ein 58-Jähriger aus Wolfsberg war am Montag schon sehr früh (4 Uhr) mit seinem Auto unterwegs. Plötzlich im Gemeindebereich von St. Andrä, auf einer St. Pauler Landesstraße querte eine Haflingerstute die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht ausweichen und kollidierte mit dem Tier.
Und auch ein unmittelbar hinter im fahrender Mann (50) konnte nicht mehr bremsen. Der Mann war ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg. Die Stute und beide Männer erlitten schwere Verletzungen. Das Pferd wurde vom Besitzer eingefangen und tierärztlich versorgt und auch die Lenker wurden von den Rettungskräften in das LKH Wolfsberg gebracht. Beide Fahrzeugen wurden schwer beschädigt und mussten weggeräumt werden.
