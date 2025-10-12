Neue Jägermeister für den „Wolfsbezirk“ Zwettl

Renner befasst sich schon seit Jahren mit dem Wolf. „Wir tragen schon lange im Rahmen des Wolfsmanagements viel zum Monitoring bei, nehmen DNA-Analysen von Wildtierrissen und sammeln Losungen. Damit sorgen wir für einen Überblick über die Populationen und auch zur Aktualisierung manch wissenschaftlicher Erkenntnisse“, betont Renner. Vier Jäger sind im Bezirk zur Entnahme von DNA-Proben ausgebildet. In den Rudelgebieten erkenne man natürlich klar einen Rückgang der reichen Wildtierpopulation. Aber auch der amerikanische Leberegel – ein Wurm – reduziere den Bestand deutlich.