Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahlen bei Waidmännern

Neue Jägermeister für den „Wolfsbezirk“ Zwettl

Niederösterreich
12.10.2025 14:00
Neues Team im „Wolfsbezirk“ Zwettl: Bezirksjägermeister Willi Renner (links) und sein ...
Neues Team im „Wolfsbezirk“ Zwettl: Bezirksjägermeister Willi Renner (links) und sein Stellvertreter Mario Schuh.(Bild: Schindler Klaus)

Nachdem Zwettls Bezirksjägermeister Manfred Jäger nicht mehr zur Wahl antrat, wurden Willi Renner und Mario Schuh einstimmig zum Nachfolgerteam gewählt. Sie stehen in Zukunft an der Spitze des nicht nur flächenmäßig größten Bezirks in Niederösterreich.

0 Kommentare

Der Bezirk Zwettl ist flächenmäßig der größte Niederösterreichs. Und seit dem ersten Nachweis eines Wolfsrudels in Österreich am Truppenübungsplatz Allentsteig vor fast zehn Jahren auch einer der seltenen Heimatbezirke des Raubtiers.

Lesen Sie auch:
Im Bezirk Zwettl wurde nun der erste Wolf Niederösterreichs geschossen.
Land bestätigt Tötung:
Erster Wolf wurde jetzt in NÖ abgeschossen
03.10.2025
Das am Tag des Wolfes!
Erster Wolf gerät jetzt in NÖ ins Fadenkreuz
30.04.2024
Noch kein Abschuss
Problemwolf steht weiter im Kreuzfeuer der Kritik
11.05.2024

Vermutlich vier Rudel in Niederösterreich
Derzeit sind vier Rudel in NÖ bekannt, neben dreien im Bezirk Zwettl auch noch eines im bezirksnahen Harmanschlag. Am Truppenübungsplatz Allentsteig gab es zudem heuer noch keinen Nachweis des Rudels, welches das erste nachgewiesene Rudel in ganz Österreich war.

Willi Renner folgt Manfred Jäger
Für den Bezirk Zwettl mit seinen 18 Hegeringen und 1000 Jägern trat nun Bezirksjägermeister Manfred Jäger nicht mehr zur Wahl an. Einstimmig wurden Willi Renner zu seinem Nachfolger und Mario Schuh zum neuen Stellvertreter gewählt.

Renner befasst sich schon seit Jahren mit dem Wolf. „Wir tragen schon lange im Rahmen des Wolfsmanagements viel zum Monitoring bei, nehmen DNA-Analysen von Wildtierrissen und sammeln Losungen. Damit sorgen wir für einen Überblick über die Populationen und auch zur Aktualisierung manch wissenschaftlicher Erkenntnisse“, betont Renner. Vier Jäger sind im Bezirk zur Entnahme von DNA-Proben ausgebildet. In den Rudelgebieten erkenne man natürlich klar einen Rückgang der reichen Wildtierpopulation. Aber auch der amerikanische Leberegel – ein Wurm – reduziere den Bestand deutlich.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
230.056 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
139.199 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
127.965 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1359 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1318 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1113 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf