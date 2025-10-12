Neue Jägermeister für den „Wolfsbezirk“ Zwettl

Nachdem Zwettls Bezirksjägermeister Manfred Jäger nicht mehr zur Wahl antrat, wurden Willi Renner und Mario Schuh einstimmig zum Nachfolgerteam gewählt. Sie stehen in Zukunft an der Spitze des nicht nur flächenmäßig größten Bezirks in Niederösterreich.
Der Bezirk Zwettl ist flächenmäßig der größte Niederösterreichs. Und seit dem ersten Nachweis eines Wolfsrudels in Österreich am Truppenübungsplatz Allentsteig vor fast zehn Jahren auch einer der seltenen Heimatbezirke des Raubtiers.
Vermutlich vier Rudel in Niederösterreich
Derzeit sind vier Rudel in NÖ bekannt, neben dreien im Bezirk Zwettl auch noch eines im bezirksnahen Harmanschlag. Am Truppenübungsplatz Allentsteig gab es zudem heuer noch keinen Nachweis des Rudels, welches das erste nachgewiesene Rudel in ganz Österreich war.
Willi Renner folgt Manfred Jäger
Für den Bezirk Zwettl mit seinen 18 Hegeringen und 1000 Jägern trat nun Bezirksjägermeister Manfred Jäger nicht mehr zur Wahl an. Einstimmig wurden Willi Renner zu seinem Nachfolger und Mario Schuh zum neuen Stellvertreter gewählt.
Renner befasst sich schon seit Jahren mit dem Wolf. „Wir tragen schon lange im Rahmen des Wolfsmanagements viel zum Monitoring bei, nehmen DNA-Analysen von Wildtierrissen und sammeln Losungen. Damit sorgen wir für einen Überblick über die Populationen und auch zur Aktualisierung manch wissenschaftlicher Erkenntnisse“, betont Renner. Vier Jäger sind im Bezirk zur Entnahme von DNA-Proben ausgebildet. In den Rudelgebieten erkenne man natürlich klar einen Rückgang der reichen Wildtierpopulation. Aber auch der amerikanische Leberegel – ein Wurm – reduziere den Bestand deutlich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.