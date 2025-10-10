Vorteilswelt
Betroffene erzählt

Vorwürfe auch gegen steirisches SOS-Kinderdorf

Steiermark
10.10.2025 14:39
Das SOS-Kinderdorf in Stübing
Das SOS-Kinderdorf in Stübing(Bild: Jauschowetz Christian)

Nach Vorwürfen in Kärnten, Tirol und Salzburg berichtet nun auch eine steirische Betroffene von Gewalt und Missbrauch im SOS-Kinderdorf in Stübing. Indes läuft die Aufarbeitung an: Opfer werden aufgerufen, sich jetzt zu melden.

0 Kommentare

Von 1989 bis 1993 durchlebte Marina Hubmann massive Gewalt. Die mutmaßliche Täterin: ihre Kinderdorf-Mutter! Nach einer schweren Kopfverletzung sei sie von der mittlerweile pensionierten Frau angeschrien, geschüttelt und geschlagen worden, sagt die Steirerin gegenüber dem ORF. „Und da fing damals dieser Hörsturz an. Ich stürze regelmäßig, habe auch Panikattacken und vieles mehr.“

Sie und ihr Bruder seien gezwungen worden, ihr Erbrochenes zu essen. Aus den anderen Zimmern habe sie in der Nacht „Schreie und Wimmern“ gehört, berichtet die Frau. Eine Anzeige im Jahr 2002 sei aber im Sand verlaufen. Von SOS-Kinderdorf heißt es, man glaube der Betroffenen und hätte die Verantwortung gehabt, Vorwürfe zu prüfen.

Die Juristin Irmgard Griss leitet die unabhängige Reformkommission, die mögliche Missstände in ...
Die Juristin Irmgard Griss leitet die unabhängige Reformkommission, die mögliche Missstände in SOS-Kinderdörfern untersuchen soll.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Reformkommission hat Arbeit begonnen
Wie viele andere hofft Hubmann nun auf Aufarbeitung. SOS-Kinderdorf hat mehrere Anlaufstellen eingerichtet, an die sich Betroffene wenden können: über eine anonyme Whistleblowing-Plattform, eine von sechs Ombudsstellen; außerdem gibt es Anlaufstellen für ehemals Betreute sowie die unabhängige Reformkommission (info@reformkommission.at), die ihre Arbeit am Mittwoch aufgenommen hat und von der Grazerin Irmgard Griss geleitet wird.

„Wir hören zu und nehmen jedes Anliegen ernst – unabhängig davon, wie lange es zurückliegt“, stellte Geschäftsführerin Anne Schlack am Freitag klar.

Steiermark

