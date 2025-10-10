Vorwürfe auch gegen steirisches SOS-Kinderdorf

Sie und ihr Bruder seien gezwungen worden, ihr Erbrochenes zu essen. Aus den anderen Zimmern habe sie in der Nacht „Schreie und Wimmern“ gehört, berichtet die Frau. Eine Anzeige im Jahr 2002 sei aber im Sand verlaufen. Von SOS-Kinderdorf heißt es, man glaube der Betroffenen und hätte die Verantwortung gehabt, Vorwürfe zu prüfen.