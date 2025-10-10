Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Opfer ertappt

Auf Beutetour: E-Scooter-Dieb geht ins Polizeinetz

Kärnten
10.10.2025 06:58
Der Ungar wurde auf seiner Beutetour in Handschellen gelegt.
Der Ungar wurde auf seiner Beutetour in Handschellen gelegt.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Den Carport eines Einfamilienhauses im Bezirk Völkermarkt in Kärnten wollte ein dreister Langfinger als Selbstbedienungsladen nutzen. Für den Ungar klickten auf der Flucht die Handschellen.

0 Kommentare

Der Hausbesitzer traute seinen Augen nicht, als er gegen 19 Uhr bemerkte, dass sich ein ihm unbekannter Mann in seinem Carport selbst bedienen wollte – und gerade dabei war, den abgestellten E-Scooter in einen Kleintransporter zu verladen. Forsch stellte der 41-Jährige die dunkle Gestalt umgehend zur Rede.

Woraufhin der mutmaßliche Dieb das Beutestück schließlich zurückließ, in sein Fahrzeug sprang und die Flucht ergriff. Der Hausbesitzer alarmierte die Polizei, und gleich mehrere Streifen des Bezirkspolizeikommandos Völkermarkt rückten in Folge zur Großfahndung aus. Mit Erfolg: Das Fahrzeug wurde nur kurze Zeit später im Nahbereich gestoppt.

Lesen Sie auch:
Der letzte Ausbruch aus der Justizanstalt Klagenfurt gelang einem Serben 2017. Er hatte sich in ...
Flucht aus Gefängnis
„Ein Ausbruch ist keine strafbare Handlung“
09.10.2025

Täter kam in Schubhaft
Dank Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der 46-jährige Verdächtige rasch und eindeutig identifiziert werden. So blieb diesem gar nichts anderes übrig, als zu gestehen. Und so klickten schließlich die Handschellen. Obwohl er in Folge auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt nur auf freiem Fuß angezeigt wurde, landete der Ungar dennoch im Polizeianhaltezentrum in der Zelle: Es wurde Schubhaft verhängt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
149.512 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
113.856 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
105.235 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1325 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1287 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1217 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Mehr Kärnten
10. Oktober
Als Kärnten sein Schicksal selbst bestimmen konnte
Und das sagt Jonke
Keine Liquiditätsberichte! Austria droht Sanktion
Von Opfer ertappt
Auf Beutetour: E-Scooter-Dieb geht ins Polizeinetz
Krone Plus Logo
Tourismus-Kooperation
Karawanken: „Barriere, die überwunden werden muss“
Krone Plus Logo
Klub auf Trainersuche
Bjelica: Das sagt er zum möglichen WAC-Wechsel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf