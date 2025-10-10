Auf Beutetour: E-Scooter-Dieb geht ins Polizeinetz

Täter kam in Schubhaft

Dank Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der 46-jährige Verdächtige rasch und eindeutig identifiziert werden. So blieb diesem gar nichts anderes übrig, als zu gestehen. Und so klickten schließlich die Handschellen. Obwohl er in Folge auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt nur auf freiem Fuß angezeigt wurde, landete der Ungar dennoch im Polizeianhaltezentrum in der Zelle: Es wurde Schubhaft verhängt.