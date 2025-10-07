Die Bühne war für sie ein wahres Lebenselexir

Die Bühne war für sie ein Lebenselixier

Nicht weniger Bedeutung hatte für Ledl die Bühne, die Auseinandersetzung mit Klassikern von Nestroy bis Arthur Schnitzler, mit Shakespeare und Bert Brecht, in deren Rollen sie ab 1963 als Burgtheatermitglied, bei den Salzburger und Bregenzer Festspielen und in internationalen Produktionen von Paris bis Helsinki Erfolge feierte. Zuletzt trat sie mit 89 in Berndorf in Hans Weigels Fassung der Mihura-Komödie „Katzenzungen“ auf. Bis zuletzt bedeuteten für sie Bühnenbretter „die Welt“. Ihr Lebenselixier.