Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lotte Ledl ist tot

Die Bühne war für sie ein wahres Lebenselexir

Kultur
07.10.2025 22:54
TV-Serien wie „Kommissar Rex“ und „Derrick“ machten Burgschauspielerin Lotte Ledl zum ...
TV-Serien wie „Kommissar Rex“ und „Derrick“ machten Burgschauspielerin Lotte Ledl zum Publikumsliebling.(Bild: Alexander Tuma)

Sie war Burgtheatermitglied, Kammerschauspielerin, Publikumsliebling in TV-Serien wie „Schlosshotel Orth“, „Derrick“, „Kommissar Rex“: Jetzt starb Lotte Ledl mit 95 Jahren.

0 Kommentare

Sie war für ihren Humor, ihre Pointen, ihre gern boshaften Kommentare bekannt. „Es freut mich, jetzt zu den jüngsten Kammerschauspielerinnen zu gehören“, witzelte sie etwa lakonisch, als sie 2019, also mit 89 (!), endlich zur Kammerschauspielerin ernannt wurde. Nun ist Lotte Ledl, 1930 geboren in Wien, mit 95 gestorben.

Ledl lebte für das Theater, seit den ersten Tagen am Wiener Reinhardt-Seminar. Nach ihrem Start am Volkstheater, an das der große Leon Epp sie holte, und am Münchner Residenztheater entdeckten Film und TV sie, allerdings nicht als bezauberndes junges Mädel.

Lesen Sie auch:
David Bösch ist durch und durch ein „Theatermensch“. Sein Ensemble bezeichnet er als „wichtigen ...
Landestheater Linz
David Bösch: „Das Ensemble ist mein Ratgeber“
01.10.2025

Ihre Spezialität wurden verstörte Ehefrauen, grantige Nachbarinnen, missgünstige Rivalinnen. Bis 2014 folgten mehr als 80 Spiel- und TV-Filme, schnell wurde sie in Serien wie „Derrick“, „Der Alte“, „Tatort“, im „Heiteren Bezirksgericht“, ab 1994 in „Kommissar Rex“ und ab 1996 als Köchin Frau Kofler in der deutsch-österreichischen Produktion „Schlosshotel Orth“ zum Publikumsliebling. Ein Rollenbild, das ihre Karriere bestimmte. Auch wenn sie zum Beispiel in Volker Schöndorffs „Der junge Törless“ als Gastwirtin – „ein cineastisches Highlight!“ – andere Spielfacetten entdeckte.

Die Bühne war für sie ein Lebenselixier
Nicht weniger Bedeutung hatte für Ledl die Bühne, die Auseinandersetzung mit Klassikern von Nestroy bis Arthur Schnitzler, mit Shakespeare und Bert Brecht, in deren Rollen sie ab 1963 als Burgtheatermitglied, bei den Salzburger und Bregenzer Festspielen und in internationalen Produktionen von Paris bis Helsinki Erfolge feierte. Zuletzt trat sie mit 89 in Berndorf in Hans Weigels Fassung der Mihura-Komödie „Katzenzungen“ auf. Bis zuletzt bedeuteten für sie Bühnenbretter „die Welt“. Ihr Lebenselixier. 

Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Dr. Karlheinz Roschitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
131.816 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
121.311 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
117.385 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1619 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1073 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
964 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Kultur
Lotte Ledl ist tot
Die Bühne war für sie ein wahres Lebenselexir
„Krone“-Gespräch
Anna Mabo: Theaterfreuden und musikalische Ekstase
Neue Ausstellung
Narrenturm zeigt Kunstwerke menschlichen Siechtums
Krone Plus Logo
Einmaliges Interview
„Dieser Traum blieb Claudia Cardinale verwehrt!“
Oper Graz
Operettenspaß liegt in der Hand des Hausmeisters
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf