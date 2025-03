2,3 Millionen Österreicher haben Wertpapiere

Kapitalgedeckte Pensionspläne in anderen Ländern

Die IV lenkt den Blick in diesem Zusammenhang auf die Pensionssysteme in anderen Ländern, wie in den Niederlanden und Dänemark. „Dort stecken über 200 Prozent des BIP in kapitalgedeckten Pensionsplänen. Österreichs Wert ist mit nicht einmal sieben Prozent verschwindend gering“, sagte Aktienforum-Präsidentin Angelika Sommer-Hemetsberger. Österreichs Regierung müsse derzeit einen weit höheren Anteil der Wirtschaftsleistung für die öffentliche Pension aufwenden.