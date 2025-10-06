Operettenspaß liegt in der Hand des Hausmeisters

Bei so viel Präsenz haben es die Sängerinnen und Sänger schwer, ihren Platz zu erkämpfen. Das gelingt dem Ensemble aber mit Witz, Temperament und Charme. Ivan Oreščanin und Sofia Vinnik sind ein bezauberndes junges Paar, das die Tragik der erfolglosen Wohnungssuche in einem einzigen Lied ausdrucksstark zusammenfasst. Der gesundheitlich angeschlagene, aber immer noch stimmstarke Nikita Ivasechko und die resolute Katharina Melnikova geben das streitbare Pärchen; das schüchterne wird von Ted Black und Corinna Koller gesungen. Letztere kann aber auch ganz anders, wenn sie die divenhafte Frau des korrupten Hausverwalters (Will Frost) gibt. Und zu all dem kommt noch der bestens disponierte Chor der Mieter zwischen Träumen, Resignation und Bosheit.