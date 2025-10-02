The line-up: This is how Sturm starts against Rangers!

Säumel attests to Rangers' high individual quality

Although Rangers are in eighth place in the Scottish league and only managed their first win at the sixth attempt, there is a great deal of respect for Graz. Säumel attested the team of coach Russel Martin, who fell out of favor with the fans, high individual quality, the typical British physicality and a variable build-up play. In order to score in the Europa League for the first time this season, a top day was necessary, said Säumel, knowing that Sturm is also undergoing a change.