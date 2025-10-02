Europa League
The line-up: This is how Sturm starts against Rangers!
Here it is, the starting line-up with which Sturm coach Jürgen Säumel is looking for success in the Europa League duel with Glasgow Rangers!
The line-up:
25 years after a legendary Champions League evening, Glasgow Rangers return to Sturm. As Scotland's record champions have disappointed under their new coach so far, the Styrians can flirt with a surprise like back then, when Ivica Osim's side downed the favorites 2-0. "If we play with courage, conviction and intensity, something is possible," said Sturm coach Jürgen Säumel ahead of the Europa League match.
Säumel attests to Rangers' high individual quality
Although Rangers are in eighth place in the Scottish league and only managed their first win at the sixth attempt, there is a great deal of respect for Graz. Säumel attested the team of coach Russel Martin, who fell out of favor with the fans, high individual quality, the typical British physicality and a variable build-up play. In order to score in the Europa League for the first time this season, a top day was necessary, said Säumel, knowing that Sturm is also undergoing a change.
