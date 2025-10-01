Against China: EU plans “cheap people’s car” for everyone

Europe's leading car manufacturers are up in arms against the planned ban on combustion engines in 2035. Cheap competition from China, drastic US tariffs and poor economic policy make the de facto ban almost impossible. The EU Commission's answer: then just build smaller, cheaper e-cars. Krone+ has now revealed the astonishing plans for the first time - and why it is all reminiscent of the GDR Trabi and the unfortunate planned economy.