„Für große Radabenteuer ist man niemals zu alt!“

Doch warum fährt man so gerne Fahrrad? „Weil es mir gefällt und ich mich fit und gesund halte“, so Jochum: „Viele in meinem Alter wissen nicht, was sie machen sollen, und bekommen Probleme. Mit dem E-Bike habe ich die Chance, Neues zu erleben und Entdeckungsreisen zu machen. So entstand die Idee, vom Schwarzen Meer bis an das Nordkap zu radeln.“