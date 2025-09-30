Vorteilswelt
„Krone“-Herzensmensch

Wo Nächstenliebe den Motor des Traktors antreibt

Kärnten
30.09.2025 05:00

Ein Mann, ein Traktor, eine Mission: Mit einer Ausfahrt auf den Großglockner sammelte Robert Merlin tausende Euro Spenden für Schmetterlingskinder.

0 Kommentare

„Er hat es verdient, einmal im Vordergrund zu stehen“, sagt Maria Karoline Michor mit strahlenden Augen über ihren Bruder. Voller Stolz nominierte sie ihn für unsere „Krone“-Herzensmensch-Aktion.

Unermüdlicher Einsatz für Schmetterlingskinder
Seit 15 Jahren engagiert sich der leidenschaftliche Traktorfahrer für den Verein Debra Austria, der Schmetterlingskindern hilft – jenen Kindern, deren Haut so verletzlich ist, dass schon die kleinste Berührung schmerzhafte Blasen oder offene Wunden verursachen kann.

Anlässlich seines 70. Geburtstags machte sich Merlin auf eine ganz besondere Reise: Mit seinem Traktor fuhr er von Seltschach bis zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe und sammelte dabei insgesamt 13.981 Euro für Schmetterlingskinder. „Ich möchte etwas zurückgeben. Es geht mir und meiner Familie gut, und ich will jene unterstützen, die es im Leben nicht so leicht haben“, erklärt er.

Robert Merlin vor seinem Traktor, mit dem er bis auf die Kaiser-Franz-Josef-Höhe fuhr.
Robert Merlin vor seinem Traktor, mit dem er bis auf die Kaiser-Franz-Josef-Höhe fuhr.(Bild: Evelyn Hronek)
Seine Schwester nominierte Robert und war bei der Herzensfahrt mit dabei.
Seine Schwester nominierte Robert und war bei der Herzensfahrt mit dabei.(Bild: Evelyn Hronek)
Maria Karoline Michor ist auch künstlerisch tätig.
Maria Karoline Michor ist auch künstlerisch tätig.(Bild: Evelyn Hronek)

Auch Polizei wurde aufmerksam
Unterwegs erlebte der Jubilar herzerwärmende Überraschungen: Kurz vor Kötschach-Mauthen stoppten ihn drei Oldtimertraktoren, deren Fahrer ein Stück des Weges an seiner Seite fuhren. „Das hat mich tief berührt“, erzählt Merlin. Selbst die Polizei wurde auf seine Aktion aufmerksam: „Sie haben mich kontrolliert, aber alles war in Ordnung – gespendet haben sie leider nicht“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Herzensmenschen 2025

Die „Krone“ war in ganz Kärnten unterwegs und hat die heurigen Herzensmenschen besucht, um sie Ihnen in den kommenden Wochen vorzustellen (Video oben). Vergessen Sie nicht: Noch bis 1. Oktober können Sie für Ihren Herzensverein abstimmen. Bei der großen Gala am 18. Oktober in Pörtschach werden dann die Preisträger geehrt. 

Ob es noch eine weitere Spendenfahrt geben wird, bleibt offen. „So etwas lässt sich kaum übertreffen. Aber wenn es die Gesundheit zulässt, könnte ich mir eine Wiederholung zu meinem 75. Geburtstag vorstellen“, sagt Robert Merlin und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. 

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Kärnten

„Krone"-Herzensmensch
Wo Nächstenliebe den Motor des Traktors antreibt
„Keine Perspektive“
Gmünd: Stadtchef Jury tritt überraschend zurück
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 68
4 Spiele, 3 Ligen – das ist Unterhaus pur!
Krone Plus Logo
Seglerin eingebürgert
Kanadierin nimmt für Österreich Olympia ins Visier
Caterina Valente
Eine emotionale Reise durch Hits und Erinnerungen
