Wo Nächstenliebe den Motor des Traktors antreibt

Anlässlich seines 70. Geburtstags machte sich Merlin auf eine ganz besondere Reise: Mit seinem Traktor fuhr er von Seltschach bis zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe und sammelte dabei insgesamt 13.981 Euro für Schmetterlingskinder. „Ich möchte etwas zurückgeben. Es geht mir und meiner Familie gut, und ich will jene unterstützen, die es im Leben nicht so leicht haben“, erklärt er.