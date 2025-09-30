Wo Nächstenliebe den Motor des Traktors antreibt

Ein Mann, ein Traktor, eine Mission: Mit einer Ausfahrt auf den Großglockner sammelte Robert Merlin tausende Euro Spenden für Schmetterlingskinder.
„Er hat es verdient, einmal im Vordergrund zu stehen“, sagt Maria Karoline Michor mit strahlenden Augen über ihren Bruder. Voller Stolz nominierte sie ihn für unsere „Krone“-Herzensmensch-Aktion.
Unermüdlicher Einsatz für Schmetterlingskinder
Seit 15 Jahren engagiert sich der leidenschaftliche Traktorfahrer für den Verein Debra Austria, der Schmetterlingskindern hilft – jenen Kindern, deren Haut so verletzlich ist, dass schon die kleinste Berührung schmerzhafte Blasen oder offene Wunden verursachen kann.
Anlässlich seines 70. Geburtstags machte sich Merlin auf eine ganz besondere Reise: Mit seinem Traktor fuhr er von Seltschach bis zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe und sammelte dabei insgesamt 13.981 Euro für Schmetterlingskinder. „Ich möchte etwas zurückgeben. Es geht mir und meiner Familie gut, und ich will jene unterstützen, die es im Leben nicht so leicht haben“, erklärt er.
Auch Polizei wurde aufmerksam
Unterwegs erlebte der Jubilar herzerwärmende Überraschungen: Kurz vor Kötschach-Mauthen stoppten ihn drei Oldtimertraktoren, deren Fahrer ein Stück des Weges an seiner Seite fuhren. „Das hat mich tief berührt“, erzählt Merlin. Selbst die Polizei wurde auf seine Aktion aufmerksam: „Sie haben mich kontrolliert, aber alles war in Ordnung – gespendet haben sie leider nicht“, fügt er schmunzelnd hinzu.
Ob es noch eine weitere Spendenfahrt geben wird, bleibt offen. „So etwas lässt sich kaum übertreffen. Aber wenn es die Gesundheit zulässt, könnte ich mir eine Wiederholung zu meinem 75. Geburtstag vorstellen“, sagt Robert Merlin und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft.
