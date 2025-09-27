SOS-Kinderdorf: Obergescheit im Nachhinein

Seit 2022 soll bereits bekannt gewesen sein, dass in SOS-Kinderdorfeinrichtungen psychische und physische Gewalt an der Tagesordnung steht. Betroffen davon sowohl Kinder und Jugendliche, aber auch Mitarbeiter. Ein Skandal ist zunächst schon einmal, dass diese Studie drei Jahre unter Verschluss bleiben konnte, wo doch sonst alles auf irgendeinem Wege das Licht der Öffentlichkeit erreicht. Da müssen also einige Damen und Herren (vielleicht sogar ziemlich gute Freunde) schön brav „dichtgehalten“ haben.