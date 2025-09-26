Design steigt vom Elfenbeinturm in die Stadt

Die Festivalzentrale will aber gerade auch Lust machen, in die ganze Stadt auszuschwärmen: Allein rund um die Festivalzentrale auf der Wieden finden sich zehn Standorte des Festivals, ein Dutzend weitere in der Innenstadt, sieben in Neubau, und noch weitere bis hinaus in die Außenbezirke. Manche Standorte bieten einmalige Besuche oder Führungen, andere begleiten das Festival über die gesamte Dauer hinweg. Das Programm lässt sich nach Datum, Bezirk und mehr filtern.