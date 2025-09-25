Haubenlokal verwandelt sich wieder in Kunstatelier

Küchenchef Gregor Wohlmuth und sein Team lassen ihre Kochkünste in bunter Kulisse zu cooler Musik sprechen. An diesem außergewöhnlichen Abend verwandelt sich das Restaurant in ein Kunstatelier. Und die Küchencrew veredelt an Live-Cooking-Stationen im gesamten Haus das Beste von der Kärntner Kalbin, vom Hamachi und vom Duroc Schwein – auch aus dem Smoker oder Feuerschale – zu kreativen Tapas bis zu BBQ-Tacos.