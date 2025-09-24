Putins „Müllkönig“ aus Kärnten sitzt nun in Haft!

Alexay Bobrov, auch bekannt als „Müllkönig des Urals“ und sein langjähriger Firmenpartner Artjom Bikow sind speziell in Kärnten keine Unbekannten. Beide Geschäftsmänner mit besten Kontakten in die heimische Politik wurden einst bei einem Prozess wegen Ungereimtheiten um eine angebliche „Anschub-Finanzierung“ für die österreichische Staatsbürgerschaft über einer Million Dollar freigesprochen. Das Duo hat seit 2007 den österreichischen Pass.