Billa-Rabattpickerl sind zurück – die neuen Regeln

Minus 30 Prozent auf ein Produkt zum Auftakt des Pickerl-Comebacks

Denn: Statt den drei Pickerln pro Woche, die es bis Ende Juni gab, sind es jetzt vier. Zum Auftakt des Comebacks bietet die Kette erstmals einen Aufkleber mit -30 Prozent, einen – auch das ist neu – mit -5 Prozent für Produkte der hauseigenen Günstig-Marken clever und „Billa immer gut“, die bisher von den Aktionen ausgenommen waren, und zwei mit den bekannten -25 Prozent.