Tragic accident
Bus drama claims lives, four injured
A tragic accident occurred shortly after 4 p.m. on Tuesday afternoon in Laab am Walde in the district of Mödling (Lower Austria). According to initial information, a bus carrying 40 people crashed. One person lost their life. The emergency services are on the scene.
Dramatic scenes unfolded on the main road near Laab am Walde at around 4 p.m. on Tuesday afternoon. A car and a bus crashed into each other for unknown reasons. One person was thrown out of the vehicle and succumbed to their injuries at the scene of the accident. There were 40 people in the bus at the time of the accident, four of whom were injured in the crash and taken to hospital after receiving first aid.
According to "Krone" information, it was a bus from Holland. The passengers are currently being cared for by the Red Cross crisis intervention team. The rescue organization is at the scene of the accident with 24 people, two emergency helicopters and other personnel.
