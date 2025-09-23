Vorteilswelt
Tragic accident

Bus drama claims lives, four injured

Nachrichten
23.09.2025 16:54
A dramatic bus accident in the district of Mödling is currently calling on the emergency ...
A dramatic bus accident in the district of Mödling is currently calling on the emergency services.

A tragic accident occurred shortly after 4 p.m. on Tuesday afternoon in Laab am Walde in the district of Mödling (Lower Austria). According to initial information, a bus carrying 40 people crashed. One person lost their life. The emergency services are on the scene. 

0 Kommentare

Dramatic scenes unfolded on the main road near Laab am Walde at around 4 p.m. on Tuesday afternoon. A car and a bus crashed into each other for unknown reasons. One person was thrown out of the vehicle and succumbed to their injuries at the scene of the accident. There were 40 people in the bus at the time of the accident, four of whom were injured in the crash and taken to hospital after receiving first aid.

According to "Krone" information, it was a bus from Holland. The passengers are currently being cared for by the Red Cross crisis intervention team. The rescue organization is at the scene of the accident with 24 people, two emergency helicopters and other personnel.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
