Flut bis Pandemie: Montanuni schult Krisenmeister

Simulationen im Zentrum am Berg

Dabei sitzen die Studierenden nicht nur im Lehrsaal. „Gleich zu Beginn des Studiums gibt es eine Lehrveranstaltung, bei der wir ganz ohne Vorwissen ein Rollenspiel im Zentrum am Berg machen.“ Ein Tunnelbrand oder ein Erdbeben werden als Ausgangslage herangezogen. In dem Eisenerzer Ausbildungszentrum setzt man auch auf Kooperationen mit Partnern wie der Geosphere Austria.