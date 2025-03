So will die Montanuni indische Studenten gewinnen

Aktuell arbeitet erst ein Inder am steirischen Standort, als Herausforderung nennt Rossegger die deutsche Sprache. Das Gute: Bei den Universitätsbesuchen zeichnete sich eine große Bereitschaft für Kooperationen ab – sogar Deutschkurse werden bereits angeboten. „Erste Studenten kommen schon aus Indien zu uns an die Montanuni“, freut sich Weihs. Ein entsprechendes Bewerbungsportal geht via TU Austria noch heuer online, auch der Frauenanteil könnte so erhöht werden – denn in Indien steigt dieser rasant.