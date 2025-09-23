Vorteilswelt
Im Lavanttal

Amokdrohung an Mittelschule sorgt für Großeinsatz!

Kärnten
23.09.2025 11:30
Großaufgebot der Polizei vor der Mittelschule in St. Paul im Lavanttal.
Großaufgebot der Polizei vor der Mittelschule in St. Paul im Lavanttal.(Bild: Eva Manhart)

Die Mittelschule St. Paul im Lavanttal musste am Dienstagvormittag aufgrund einer Amokdrohung evakuiert werden! Die Drohung via Internet sorgte für einen Polizeigroßeinsatz. 

0 Kommentare

Über eine Snapchatgruppe haben die Schüler der Mittelschule St. Paul im Lavanttal die Amokdrohung erhalten. „Die Mitteilung war allgemein formuliert und bezog sich nicht auf eine spezifische Schule. Dennoch nimmt die Polizei solche Drohungen ernst und rückte sofort aus“, teilt Polizeisprecher Werner Pucher mit. 

„Am Samstag war es auch in der Steiermark zu solchen Drohungen gekommen“, heißt es weiter. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um dieselbe Person handelt, die auch die aktuelle Drohung in Kärnten abgesetzt hat. Die Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Die Ermittlungen laufen. „Die Kosten für so einen Einsatz können sehr teuer werden. Die Beteiligten müssen auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen“, so Pucher. 

Kärnten

