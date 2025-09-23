Amokdrohung an Mittelschule sorgt für Großeinsatz!

„Am Samstag war es auch in der Steiermark zu solchen Drohungen gekommen“, heißt es weiter. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um dieselbe Person handelt, die auch die aktuelle Drohung in Kärnten abgesetzt hat. Die Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Die Ermittlungen laufen. „Die Kosten für so einen Einsatz können sehr teuer werden. Die Beteiligten müssen auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen“, so Pucher.