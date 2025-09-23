Amokdrohung an Mittelschule sorgt für Großeinsatz!

Die Mittelschule St. Paul im Lavanttal musste am Dienstagvormittag aufgrund einer Amokdrohung evakuiert werden! Die Drohung via Internet sorgte für einen Polizeigroßeinsatz.
Über eine Snapchatgruppe haben die Schüler der Mittelschule St. Paul im Lavanttal die Amokdrohung erhalten. „Die Mitteilung war allgemein formuliert und bezog sich nicht auf eine spezifische Schule. Dennoch nimmt die Polizei solche Drohungen ernst und rückte sofort aus“, teilt Polizeisprecher Werner Pucher mit.
„Am Samstag war es auch in der Steiermark zu solchen Drohungen gekommen“, heißt es weiter. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um dieselbe Person handelt, die auch die aktuelle Drohung in Kärnten abgesetzt hat. Die Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Die Ermittlungen laufen. „Die Kosten für so einen Einsatz können sehr teuer werden. Die Beteiligten müssen auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen“, so Pucher.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.