Siloballen drückte Frau gegen Fressgitter

Sonntag kurz nach 17 Uhr bereitete eine 57-jährige Landwirtin in ihrem Stall in Hüttenberg in Kärnten die Fütterung ihrer Rinder vor. Nachdem sie das Wickelnetz eines 500 Kilo schweren Siloballens aufgeschnitten hatte, brach dieser unerwartet in der Mitte auseinander. Die Frau wurde von der abbrechenden Hälfte gegen die Fressgitter gedrückt.