Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flugretter im Einsatz

Siloballen drückte Frau gegen Fressgitter

Kärnten
21.09.2025 19:19
Abgehoben hat am Sonntag der Christophorus 11 mit seiner Crew: Eine Landwirtin in Hüttenberg ...
Abgehoben hat am Sonntag der Christophorus 11 mit seiner Crew: Eine Landwirtin in Hüttenberg brauchte Hilfe.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Beim Füttern der Rinder wurde eine Landwirtin von auseinanderfallenden Siloballen gegen die Fressgitter gedrückt und verletzt!

0 Kommentare

Sonntag kurz nach 17 Uhr bereitete eine 57-jährige Landwirtin in ihrem Stall in Hüttenberg in Kärnten die Fütterung ihrer Rinder vor. Nachdem sie das Wickelnetz eines 500 Kilo schweren Siloballens aufgeschnitten hatte, brach dieser unerwartet in der Mitte auseinander. Die Frau wurde von der abbrechenden Hälfte gegen die Fressgitter gedrückt.

Die 57-Jährige erlitt Verletzungen im oberen Thoraxbereich und wurde nach der Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt vom Team des Rettungshubschraubers C11 in das UKH Klagenfurt eingeliefert.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kärnten
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
114.583 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
112.267 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
100.682 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2214 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1619 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1252 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Kärnten
Arme-Leute-Essen
Großes Fest um das Superfood: Fisolen im Rosental
Flugretter im Einsatz
Siloballen drückte Frau gegen Fressgitter
Herzensmensch-Gala
Wer ist Ihr Herzensverein? Bestimmen Sie mit
Drama am Predil See
68-Jährige stürzte beim Wandern bei Tarvis ab: Tot
79-Jähriger angezeigt
Falscher Motorrad-Polizist wollte Strafe kassieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf