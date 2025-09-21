Siloballen drückte Frau gegen Fressgitter

Niederländische Polizei erschießt Fahrradräuber
Täter war bewaffnet
Beim Füttern der Rinder wurde eine Landwirtin von auseinanderfallenden Siloballen gegen die Fressgitter gedrückt und verletzt!
Sonntag kurz nach 17 Uhr bereitete eine 57-jährige Landwirtin in ihrem Stall in Hüttenberg in Kärnten die Fütterung ihrer Rinder vor. Nachdem sie das Wickelnetz eines 500 Kilo schweren Siloballens aufgeschnitten hatte, brach dieser unerwartet in der Mitte auseinander. Die Frau wurde von der abbrechenden Hälfte gegen die Fressgitter gedrückt.
Die 57-Jährige erlitt Verletzungen im oberen Thoraxbereich und wurde nach der Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt vom Team des Rettungshubschraubers C11 in das UKH Klagenfurt eingeliefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.