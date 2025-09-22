Nostalgischer Neuzugang für den Wurstelprater

Zwischen Liliputbahn und Minigolf gibt es im Wurstelprater nun einen Neuzugang – aber trotzdem kein neues Fahrgeschäft, sondern das Gegenteil davon: Ein über 100 Jahre altes Kettenkarussell gibt dem Vergnügungspark ab nun wieder ein wenig von seinem verschwindenden nostalgischen Flair zurück. Das Karussell und sein Besitzer Wolfgang Repper sind beide „Zugereiste“ aus Stuttgart.