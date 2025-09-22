Vorteilswelt
Karussell wie damals

Nostalgischer Neuzugang für den Wurstelprater

Wien
22.09.2025 11:00
Wolfgang Repper mit seinem Karussell am neuen Standplatz
Wolfgang Repper mit seinem Karussell am neuen Standplatz(Bild: Wolfgang Repper)

Ein über 100 Jahre altes „Topferl“-Karussell aus Stuttgart findet mit seinem Besitzer hinter dem Riesenrad eine neue Heimat und bietet ab nun luftige Runden mit nostalgischem Flair – von dem offenbar auch die Besitzer moderner Fahrgeschäfte entzückt sind.

Zwischen Liliputbahn und Minigolf gibt es im Wurstelprater nun einen Neuzugang – aber trotzdem kein neues Fahrgeschäft, sondern das Gegenteil davon: Ein über 100 Jahre altes Kettenkarussell gibt dem Vergnügungspark ab nun wieder ein wenig von seinem verschwindenden nostalgischen Flair zurück. Das Karussell und sein Besitzer Wolfgang Repper sind beide „Zugereiste“ aus Stuttgart.

Späte Liebe zur Schaustellerei
Repper lebt schon seit Jahren in Wien, arbeitete hier auch als Schauspieler und Musiker, entdeckte aber vor einiger Zeit seine Liebe zur Schaustellerei – und zuletzt in der alten Heimat das fast neun Meter hohe Karussell, das bis dahin dort durch Jahrmärkte getingelt war.

In den Schwan-Gondeln dürfen auch schon Vierjährige mitfahren.
In den Schwan-Gondeln dürfen auch schon Vierjährige mitfahren.(Bild: Wolfgang Repper)

Das Fahrgeschäft wurde nicht nur technisch auf den neuesten Stand gebracht und auf Herz und Nieren überprüft, sondern auch mit zwei Mini-Gondeln in Schwanform ausgestattet, damit auch Kinder ab vier Jahren die luftige Fahrt gemeinsam mit den Größeren genießen dürfen – denn nur für Letztere sind die klassischen „Topferln“ zugelassen.

Eine Fahrt für Kinder kostet drei Euro, für Erwachsene vier Euro. Fast scheint es, als hätten auch Schausteller ein wenig Sehnsucht nach dem Prater von einst: Er berichtet von fleißiger Mithilfe durch Schausteller-Kollegen beim Aufstellen des Karussells in seiner neuen Heimat.

