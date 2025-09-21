Haus in Vollbrand: Großeinsatz in Klagenfurt

Ohne sie würden viele Berghütten nicht überleben
Kein Personal mehr
Zu einem Hausbrand wurden Sonntagnachmittag die Feuerwehren aus Klagenfurt gerufen. Beim Eintreffen stand bereits das Dach in Flammen.
Gut 35 Feuerwehrleute stehen aktuell im Einsatz und kämpfen gegen einen Brand an. „Im Bereich der Hallegger Teiche fing das Dach eines Hauses Feuer“, gibt Einsatzleiter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt bekannt.
Nähe eines Waldes
Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Dach in Flammen. Laut Feuerwehren ist das leer stehende Haus, das sich in der Nähe eines Waldes befindet, vollkommen abgebrannt. Noch ist unklar, wodurch das Feuer ausgelöst wurde.
